شهدت سينما الشعب بقصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافد المواطنون من مختلف الأعمار للاستمتاع بالعروض السينمائية وسط أجواء احتفالية مميزة.

وقال أحمد كارم، مدير سينما الشعب بقصر ثقافة الزقازيق، إن سعر تذكرة الدخول يبلغ 40 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السينما تقدم 8 حفلات يوميًا خلال فترة العيد، تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الرابعة فجرًا لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الجمهور.

وأوضح أن فئة الشباب تعد الأكثر إقبالًا على حضور العروض، فيما تشهد الحفلات المسائية أعلى معدلات الحضور، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأضاف أن السينما استقبلت أعدادًا كبيرة من الأسر والعائلات بصحبة أبنائهم، لقضاء أوقات ترفيهية خلال إجازة العيد، مؤكدًا أن قاعة العرض تتسع لنحو 550 مقعدًا ومجهزة بالكامل بأجهزة تكييف توفر الراحة للزائرين.

وأكد كارم أن الإقبال منذ أول أيام العيد فاق المعدلات المعتادة بشكل كبير مقارنة بباقي أيام العام، لافتًا إلى أن مواسم الأعياد تظل من أكثر الفترات التي تشهد رواجًا وإقبالًا على سينما الشعب، حيث يتجاوز متوسط عدد الزائرين يوميًا خلال أيام العيد 1700 شخص.