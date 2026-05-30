شهدت مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية مأساة إنسانية، إثر وفاة طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتنفسية إثر انسداد مجرى التنفس بحبة "فول سوداني"، فيما اتهمت أسرة الطفل إدارة مستشفى المنزلة العام بالإهمال الطبي والتقصير الذي تسبب في فشل محاولات إنقاذه.

إخطار أمني ووصول الجثمان

البداية كانت بتلقي اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام، بوصول الطفل "طاهر محمد السيد خليفة" (عمر عام واحد)، مصابًا بفشل حاد في التنفس، إثر ادعاء بلع جسم غريب "حبة فول سوداني"، وتوفي فور وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى، وبسؤال مرافقي الطفل وأسرته، أفادوا بأن الصغير تناول حبة فول سوداني، ونظرًا لصغر سنه وصعوبة مضغها أو بلعها، استقرت في مجرى الهواء مما أدى إلى إصابته باختناق حاد وفشل في التنفس.

الأسرة: المستشفى كان خاليًا من الأطباء

وفجّرت أسرة الطفل المتوفى مفاجأة خلال التحقيقات، حيث اتهمت إدارة المستشفى والطاقم الطبي المعاون بالإهمال والتقصير في التعامل مع الحالة الطارئة، مدعين غياب الأطباء المتخصصين نظرًا لتزامن الواقعة مع إجازة العيد.

وفي هذا السياق، قال السيد سعد البدوي، خال الطفل: "فور وقوع الحادثة في تمام الساعة الخامسة فجرًا، هرعنا بالطفل إلى مستشفى المنزلة العام لإنقاذه، إلا أننا فوجئنا بعدم وجود طاقم طبي متخصص للتعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة، واقتصر الأمر على تعليق محلول وإجراء أشعة أظهرت بوضوح استقرار حبة الفول السوداني داخل القصبة الهوائية، دون تدخل عاجل لاستخراجها حتى لفض الطفل أنفاسه الأخيرة.

الإجراءات القانونية

تحرر عن الواقعة المحضر القانوني اللازم، وتم التحفظ على التقارير الطبية الخاصة بالحالة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، وأمرت باستدعاء مسؤولي المستشفى للاستماع إلى أقوالهم، وانتداب الطب الشرعي لبيان السبب المباشر للوفاة وتحديد وجود شبهة تقصير طبي من عدمه.