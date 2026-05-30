أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غد الأحد 31 مايو 2026 حتى الخميس 4 يونيو 2026، والتي تتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن البلاد تشهد طقسًا معتدل الحرارة في ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد خلال ساعات النهار، على أن يكون معتدل الحرارة ليلًا على مختلف الأنحاء.

وحذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

أماكن سقوط الأمطار خلال الأسبوع المقبل

أشارت "الهيئة" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة، يوم الأحد 31 مايو، على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون على فترات متقطعة، دون تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية.

وتوقعت "هيئة الأرصاد" نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الأحد 31 مايو وحتى الخميس 4 يونيو، على فترات متقطعة، وهو ما قد يساعد نسبيًا على تلطيف الأجواء خلال فترات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وبحسب بيان الهيئة، جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 33 و35 درجة، والصغرى بين 20 و23 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى بين 28 و30 درجة، والصغرى بين 19 و21 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى بين 36 و40 درجة، والصغرى بين 23 و27 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى بين 39 و44 درجة، والصغرى بين 25 و30 درجة.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على أهمية متابعة التحديثات الصادرة عنها بشكل مستمر، في ظل التغيرات الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مقدمة التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

