استجاب المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشكل فوري لاحتياجات مدرسة النور للمكفوفين بمنطقة الحمرايا شرق النيل بمحافظة بني سويف، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم وتمكين ذوي الهمم.

شملت الاستجابة الفورية حزمة من الإجراءات الداعمة، أبرزها توفير إنترنت مجاني لمدة عام كامل، تحويل الخدمة إلى فايبر فائق السرعة، تحديث وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، دعم المدرسة بطابعات برايل حديثة، توفير جهاز عرض (بروجيكتور)

وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز البيئة التعليمية للطلاب المكفوفين، وتسهيل وصولهم إلى المحتوى الدراسي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

كان الوزير يرافقه اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف قد تفقدا معمل الحاسب الآلي المطور، والذي تم دعمه بأجهزة كمبيوتر مزودة ببرامج قارئ الشاشة مثل (NVDA)، لتحويل النصوص إلى صوت، بالإضافة إلى أجهزة السطر الإلكتروني (Braille One) التي تتيح تحويل المحتوى الرقمي إلى طريقة برايل، فضلًا عن طابعات برايل لطباعة المناهج والامتحانات.

ويأتي ذلك ضمن المشروع القومي لتطوير التعليم باستخدام التكنولوجيا المساعدة، بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم.

إشادة بدور الدولة في دعم ذوي الإعاقة

و أكد محافظ بني سويف أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على تحقيق تكافؤ الفرص، وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التدريب المبكر على التكنولوجيا الحديثة.

عرض فني ورسالة إنسانية مؤثرة

وخلال الزيارة، تابع الوزير والمحافظ عرضًا فنيًا قدمه طلاب المدرسة، التي تضم 154 طالبًا بمختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى فصل لمتعددي الإعاقة يضم 24 طفلًا.