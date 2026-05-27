أدى آلاف المواطنين بأسوان، صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد التى خصصتها وزارة الأوقاف.

وحرص المصليين على اصطحاب أبنائهم معهم أثناء الذهاب إلى الصلاة وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور، فيما تمت إقامة مصلى للسيدات خلف كل ساحة ومسجد.

وقال الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف فى أسوان ، أن المديرية جهزت 2300 مسجدا و53 ساحة على مستوى مدن وقرى المحافظة من الشراونة شمالا وحتى أبو سمبل السياحى جنوبا

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم تعين خطيب أصلى وأخر احتياطى ليؤم المصلين وإلقاء خطبة العيد بجميع المساجد والساحات.