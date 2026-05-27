في 2300 مسجدا و53 ساحة.. آلاف الموطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بأسوان- صور

كتب : إيهاب عمران

08:20 ص 27/05/2026
    صلاة العيد بجوار المسجد الجامع
    أهالى أسوان يؤدون صلاة عيد الأضحى
    أهالى أسوان يؤدون صلاة عيد الأضحى
    صلاة عيد الأضحى بمسجد منصور حمادة بأسوان
    أهالى أسوان يؤدون صلاة عيد الأضحى
    صلاة عيد الأضحى بساحة الصالحين

أدى آلاف المواطنين بأسوان، صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد التى خصصتها وزارة الأوقاف.

وحرص المصليين على اصطحاب أبنائهم معهم أثناء الذهاب إلى الصلاة وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور، فيما تمت إقامة مصلى للسيدات خلف كل ساحة ومسجد.

وقال الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف فى أسوان ، أن المديرية جهزت 2300 مسجدا و53 ساحة على مستوى مدن وقرى المحافظة من الشراونة شمالا وحتى أبو سمبل السياحى جنوبا

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم تعين خطيب أصلى وأخر احتياطى ليؤم المصلين وإلقاء خطبة العيد بجميع المساجد والساحات.

صلاة عيد الأضحى محافظة أسوان أوقاف أسوان

تحطم طائرة تدريب عسكرية أمريكية ونجاة طياريها- فيديو وصور
