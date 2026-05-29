حقق طلاب الفرقة الثالثة بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية إنجازًا دوليًا جديدًا، بعد تصنيف مشروعهم ضمن أفضل 20 مشروعًا عالميًا في مسابقة Tiny House الدولية للعمارة، وحصوله على المركز الخامس عشر عالميًا، في منافسة شاركت فيها أكثر من 46 دولة حول العالم.

إشادة من إدارة الجامعة بالابتكار الشبابي

وهنأ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، الطلاب الفائزين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة في كبرى المحافل الدولية، وإظهار طاقات شبابية قادرة على الابتكار وتقديم حلول معمارية غير تقليدية.

دعم مستمر للمواهب الإبداعية بفنون جميلة

ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين غريب، عميد كلية الفنون الجميلة، إن هذا التميز يعكس المستوى العلمي والإبداعي لطلاب الكلية، وقدرتهم على تقديم أفكار معمارية مبتكرة ذات أبعاد إنسانية وتنموية، مشيرة إلى استمرار دعم الكلية لمشاركة طلابها في مختلف المسابقات الدولية.

تصميم مرن وعمارة إنسانية لمواجهة الكوارث

ويتناول المشروع مفهوم “عمارة ما بعد الكوارث” من خلال تصميم وحدة معمارية مرنة قابلة للتوسع، تهدف إلى دعم المجتمعات المتضررة خلال فترات الطوارئ، مع إمكانية إعادة توظيفها لاحقًا بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة والعمارة الإنسانية الحديثة.

وضم الفريق الطلابي الفائز بالمركز الخامس عشر عالميًا كلًا من: عبد الرحمن ممدوح عبد العال، وعبد الله أحمد ضيف، وعبد الله السيد عبد الله.