إعلان

ضمن أفضل 20 مشروعًا عالميًا.. إنجاز دولي لطلاب الإسكندرية في مسابقة "Tiny House"

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:19 م 29/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إنجاز دولي لطلاب فنون جميلة الإسكندرية
  • عرض 3 صورة
    صورة المشروع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق طلاب الفرقة الثالثة بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية إنجازًا دوليًا جديدًا، بعد تصنيف مشروعهم ضمن أفضل 20 مشروعًا عالميًا في مسابقة Tiny House الدولية للعمارة، وحصوله على المركز الخامس عشر عالميًا، في منافسة شاركت فيها أكثر من 46 دولة حول العالم.

إشادة من إدارة الجامعة بالابتكار الشبابي

وهنأ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، الطلاب الفائزين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة في كبرى المحافل الدولية، وإظهار طاقات شبابية قادرة على الابتكار وتقديم حلول معمارية غير تقليدية.

دعم مستمر للمواهب الإبداعية بفنون جميلة

ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين غريب، عميد كلية الفنون الجميلة، إن هذا التميز يعكس المستوى العلمي والإبداعي لطلاب الكلية، وقدرتهم على تقديم أفكار معمارية مبتكرة ذات أبعاد إنسانية وتنموية، مشيرة إلى استمرار دعم الكلية لمشاركة طلابها في مختلف المسابقات الدولية.

تصميم مرن وعمارة إنسانية لمواجهة الكوارث

ويتناول المشروع مفهوم “عمارة ما بعد الكوارث” من خلال تصميم وحدة معمارية مرنة قابلة للتوسع، تهدف إلى دعم المجتمعات المتضررة خلال فترات الطوارئ، مع إمكانية إعادة توظيفها لاحقًا بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة والعمارة الإنسانية الحديثة.

وضم الفريق الطلابي الفائز بالمركز الخامس عشر عالميًا كلًا من: عبد الرحمن ممدوح عبد العال، وعبد الله أحمد ضيف، وعبد الله السيد عبد الله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية جامعة مسابقة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو
أخبار

الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو
ماء زمزم والسبحة.. درة تنشر 15 صورة لها أثناء أداء فريضة الحج
زووم

ماء زمزم والسبحة.. درة تنشر 15 صورة لها أثناء أداء فريضة الحج
أكرم توفيق يطلب رقما خياليا من أجل العودة للأهلي.. تفاصيل
رياضة محلية

أكرم توفيق يطلب رقما خياليا من أجل العودة للأهلي.. تفاصيل

رئيس البنك الأهلي يكشف حلولا بديلة لتوفير السيولة للعملاء دون زيارة ATM
أخبار البنوك

رئيس البنك الأهلي يكشف حلولا بديلة لتوفير السيولة للعملاء دون زيارة ATM
صرخات انتهت بمأساة.. العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بالشرقية
أخبار المحافظات

صرخات انتهت بمأساة.. العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بالشرقية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
سنرقص للصباح ونوزع الحلوى .. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي