تزامنًا مع عيد الأضحى.. محافظ الفيوم يتفقد دار المسنين بجمعية أبو بكر الصديق (صور)

كتب : حسين فتحي

01:35 م 27/05/2026 تعديل في 01:35 م
    محافظ الفيوم يتفقد دار المسنين بجمعية أبو بكر الصديق
    محافظ الفيوم يتفقد دار المسنين بجمعية أبو بكر الصديق
    محافظ الفيوم يتفقد دار المسنين بجمعية أبو بكر الصديق

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بزيارة ميدانية لدار المسنين التابعة لجمعية أبو بكر الصديق للتنمية بمجمع بدر الإسلامي بمنطقة الحادقة، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء أ.ح هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

متابعة مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء


تضمنت الزيارة متابعة مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء داخل الدار، حيث شدد المحافظ على أهمية توفير الرعاية الطبية والنفسية المتكاملة، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات لهذه الفئة يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي.

توجيهات بتوفير الاحتياجات الأساسية وتحسين المعيشة


وفي إطار تحسين مستوى المعيشة داخل الدار، وجه محافظ الفيوم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مديرية التموين لضمان انتظام توفير احتياجات النزلاء من الخبز والسلع الأساسية.

برامج ترفيهية وزيارات دورية لكبار السن


كما شملت التوجيهات التنسيق مع مسؤولي نادي المعلمين لتنظيم زيارات ترفيهية أسبوعية للمسنين، مع توفير وسيلة انتقال مجهزة لنقلهم ذهابًا وإيابًا، بما يضمن دمجهم في الأنشطة المجتمعية وتوفير سبل الراحة والدعم النفسي لهم.

استعراض الخدمات داخل الدار


ومن جانبهم، استعرض القائمون على الدار الخدمات المتاحة، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للنزلاء بما يضمن سلامتهم وراحتهم ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

