كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمحافظة بني سويف أن الأسرة التي لقيت مصرعها في الحادث الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، كانت تضم أبًا في العقد الخامس من العمر، وزوجته، وفتاة، وطفلًا، وطفلة، وكانوا يستقلون سيارة ملاكي تعمل عبر تطبيق النقل الذكي، قادمين من القاهرة ومتجهين إلى إحدى محافظات الصعيد لقضاء إجازة عيد الأضحى.

اصطدام مروع بسيارة نقل

وأثناء سير السيارة على طريق الجيش بالقرب من نفق سنور بنطاق محافظة بني سويف، اصطدمت بسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع جميع مستقليها في الحال متأثرين بإصاباتهم البالغة.

هوية سائق الأوبر

وتبين من التحريات أن قائد السيارة يدعى "أحمد. ي. م"، ويعمل سائقًا بإحدى شركات النقل الذكي، ومقيم بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة، وكان برفقة الأسرة أثناء توجههم إلى الصعيد قبل وقوع الحادث.

استمرار التحقيقات

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، والتأكد من هوية باقي الضحايا، فيما جرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.