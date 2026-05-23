أعلنت مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين خلال فترة العيد.

ذبح مجاني للأضاحي

وأكد الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات والمجازر الحكومية، وتقديم خدمة الذبح المجاني للأضاحي الخاصة بالمواطنين والجمعيات الأهلية داخل المجازر الحكومية طوال أيام العيد، حفاظًا على صحة المواطنين والحد من التلوث الناتج عن الذبح العشوائي بالشوارع.

إلغاء إجازات الأطباء

ولفت إلى أنه جرى وقف جميع الإجازات الاعتيادية والراحات للأطباء البيطريين العاملين بالمجازر وأقسام التفتيش على اللحوم بمختلف مراكز المحافظة، ودعم المجازر بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الذبائح خلال أيام العيد.

وكشف عن إنشاء غرفة عمليات مركزية بالإدارة العامة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالإدارات الفرعية، لتلقي شكاوى المواطنين والجزارين والتعامل الفوري مع أي مشاكل قد تطرأ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن الاستعدادات شملت زيادة كميات المطهرات والمنظفات وأدوات النظافة اللازمة بالمجازر، مع تشكيل نوبتجيات من الأطباء والإداريين والعمال للعمل على مدار أيام العيد لضمان انتظام سير العمل وتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة.

وفي إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة، أشار مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ إلى أنه جرى التنسيق مع مجالس المدن لرفع مخلفات الذبح أولًا بأول ومنع تراكمها، مع التأكيد على توفير المياه والكهرباء بشكل مستمر داخل المجازر.

حملات رقابية مكثفة على أسواق اللحوم والثلاجات

وقال شكري إنه جرى التشديد على تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، ومنها مديرية الأمن، ومباحث التموين، والرقابة التموينية، لمتابعة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الإجراءات تضمنت أيضًا تكليف الأطباء البيطريين بالمرور على ثلاجات حفظ اللحوم وأماكن عرض وبيع اللحوم المجمدة بمراكز المحافظة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة، وتكثيف أعمال التفتيش على أماكن تقديم الوجبات الغذائية حرصًا على الصحة العامة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.