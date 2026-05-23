إصابة طالب في مشاجرة عقب امتحان عملي بشبرا الخيمة.. والتعليم تفتح تحقيقًا موسعًا

كتب : أسامة علاء الدين

03:10 ص 23/05/2026

وزارة التربية والتعليم

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية فتح تحقيق موسع في واقعة إصابة طالب بإحدى المدارس الصناعية بمدينة شبرا الخيمة، وذلك عقب نشوب مشاجرة بين طالبين بعد انتهاء الامتحان العملي لطلاب الدبلومات الفنية.

إصابة طالب ونقله للمستشفى

وأسفرت المشاجرة عن إصابة أحد الطلاب بجرح في الوجه، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما بدأت الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة بالكامل والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية.

التحقيق مع رئيس اللجنة ومسؤولين

وأوضحت المديرية أنه تم إحالة رئيس اللجنة وعدد من المسؤولين إلى التحقيق، على خلفية ما أثير بشأن تصوير مقاطع فيديو داخل المدرسة عقب الواقعة، وذلك لبحث مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات داخل اللجان.

فحص مسؤولية القائمين على اللجنة

وأضافت أن التحقيقات شملت مراجعة كيفية حدوث التصوير داخل محيط المدرسة، ومدى مسؤولية القائمين على اللجنة والعاملين بها عن السماح بذلك، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي مسؤول يثبت تقصيره.

محاضر متبادلة بين الطرفين

وفي السياق ذاته، أشارت مديرية التربية والتعليم إلى أن ولي أمر الطالب المصاب حرر محضرًا ضد زميل نجله، فيما قام الطرف الآخر بتحرير محضر مماثل، بينما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات والاستماع إلى جميع الأطراف لكشف الحقيقة كاملة.

التعليم: الواقعة حدثت خارج المدرسة

وشددت المديرية على أن المشاجرة وقعت خارج المدرسة، مؤكدة إحالة الواقعة بالكامل إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس سلامة الطلاب أو تؤثر على انضباط العملية التعليمية.

استمرار التحقيقات

واختتمت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بيانها بالتأكيد على استمرار التحقيقات لحين الانتهاء من كشف جميع ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي مخالفات يتم إثباتها.

