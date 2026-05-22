شهدت منطقة البهتيني بمحافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، حادث تسرب لغاز الكلور بمحطة تنقية مياه الشرب (26 يوليو المرشحة) الواقعة بطريق أم كلثوم، وذلك أثناء أعمال التشغيل التجريبي للمحطة نتيجة كسر مفاجئ في إحدى الأسطوانات.

وأسفر الحادث عن إصابة 107 مواطنين وعاملين بحالات اختناق متفاوتة، تم نقلهم جميعًا إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة، وغادروا المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية بشكل كامل.

تحرك وتنسيق رفيع المستوى

وفور تلقي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة البلاغ في تمام الساعة 3:30 صباحًا، جرى التنسيق بين محافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للرعاية الصحية للتعامل السريع مع الموقف.

وبدورها، أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فرض كردون أمني حول المنطقة المحيطة بالمحطة، وتم التنبيه على الأهالي عبر مكبرات الصوت بالمساجد لتفادي الاقتراب.

كما تم الدفع بسيارتي حماية مدنية و15 سيارة إسعاف لسرعة إخلاء الموقع، وانتهت أعمال السيطرة الكاملة على التسرب ووقف الغاز في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

جهود هيئة قناة السويس

ومن جانبها، دفعت هيئة قناة السويس بلجنة فنية مختصة للتعامل الفوري والسيطرة على التسريب في وقت قياسي واتخاذ التدابير الفنية لمنع امتداده.

وأكدت الهيئة في بيان لها استقرار الوضع تمامًا، مشددة على عدم وجود أي تأثير للحادث على جودة ومأمونية مياه الشرب بالشبكة.

جهود الرعاية الصحية والصحة

فى السياق ذاته، رفعت الهيئة العامة للرعاية الصحية درجة الجاهزية القصوى بالمجمع الطبي بالإسماعيلية لاستقبال المصابين.

وتابع ميدانيًا كل من الدكتور محمد جبريل (مدير فرع هيئة الرعاية الصحية)، والدكتورة ريم مصطفى (وكيل وزارة الصحة)، والدكتور محمد طنطاوي (رئيس هيئة الإسعاف)، حيث تم تفعيل خطط الطوارئ وتوفير الأطقم الطبية والتمريضية بالأقسام المعنية حتى تم الاطمئنان على الحالات وخروجها تمامًا بحالة جيدة.

أسماء وبيانات المصابين في الحادث

شملت كشوف الرعاية الطبية للمصابين في الحادث الأسماء التالية: سلمى حسين عبد السلام حسين 30 سنة، نبيل محمد نبيل محمد 12 سنة و4 أشهر، زينب مبارك محمود علي 44 سنة، آية ياسر أحمد عثمان 26 سنة، زياد محمود محمد أحمد أحمد سعد 22 سنة، ليان محمد عبد الباسط مصطفى محمود محمد 3 سنوات و8 أشهر، إسماعيل علي حسين محمد 22 سنة، حسين ياسر حسين محمد 23 سنة، كريم شعبان علي محمد 30 سنة، جمال كريم شعبان علي 8 أشهر، نورهان جمال محمد فؤاد 26 سنة، آية عبد العليم محمد حامد 29 سنة، ريم كامل عبد المنعم محمد 16 سنة.

آلاء صلاح فرحات السيد 23 سنة، ملوك إبراهيم عبد المنعم محمد 5 سنوات و4 أشهر، محمد عبد المنعم محمد إسماعيل 37 سنة، نوح محمد عبد المنعم محمد سنتان و4 أشهر، محمد راضي عبد المنعم محمد سنتان و6 أشهر، أحمد عبد المنعم أحمد حسن 48 سنة، فايزة أحمد سامح أحمد 31 سنة، أحمد خلف الله حسن أحمد 24 سنة، يوسف إبراهيم عبد المنعم محمد 5 أشهر، كارما محمد عبد المنعم محمد 7 سنوات و4 أشهر، محمد إبراهيم عبد المنعم محمد 11 سنة و4 أشهر، إيمان عمر أحمد محمد 9 سنوات و4 أشهر، إيهاب محمد عبد الرازق محمد 26 سنة.

زياد محمد عبد المنعم محمد 9 سنوات و4 أشهر، إسلام مصطفى كامل حسن محمود 30 سنة، سفيان عبد الراضي أحمد محمد 9 سنوات و4 أشهر، نورهان مصطفى عبد الباسط محمد 30 سنة، محمود فتحي حسان أحمد 35 سنة، دنيا إسماعيل عبد الباسط إسماعيل 7 سنوات و4 أشهر، عمرو نصر عبد المطلب أحمد 38 سنة، زياد عمرو نصر أحمد 14 سنة، محمد محمود حمدان علي البيك 47 سنة، آسر عمرو نصر أحمد 10 سنوات و4 أشهر، فرح محمد محمود حمدان علي البيك 16 سنة، هند عبد الحميد أحمد منسي 45 سنة، مينا رفعت متاري جاد 36 سنة.

زين محمد أشرف عبد الباسط 7 سنوات و4 أشهر، ملك محمد أشرف عبد الباسط 5 سنوات و4 أشهر، مالك أحمد محمود حمدان 8 سنوات وشهر، سجى محمد محمود حمدان علي البيك 11 سنة و7 أشهر، عبد المنعم أحمد عبد المنعم 13 سنة و4 أشهر، خالد كامل علي محمد 66 سنة، سعدية إسماعيل علي إسماعيل كريم 55 سنة، رضا محمد دياب إبراهيم عمرو 34 سنة، معاذ أحمد عبد المنعم 17 سنة، عمرو عبد الهادي خلف محمدين 24 سنة، وفاء سعيد محمد سالم 44 سنة، محمود سيف ماهر علي 26 سنة، منى محمد هلال إبراهيم 56 سنة.

هدى عبد الهادي خلف 22 سنة، محمد عماد عبد الباسط إسماعيل 19 سنة، دنيا عطية عبد الرازق أحمد محمد 16 سنة، محمد أحمد محمد مطر 45 سنة، سحر نصر عبد المطلب 30 سنة، نجل رانيا محمد نصار محمد حديث ولادة، إيمان محمود أحمد 26 سنة، يوسف أحمد نصر 3 سنوات و6 أشهر، مليكة أحمد نصر 6 سنوات و4 أشهر، ليلى أحمد حمدي رمضان السن غير واضح، عمر منصور أحمد 9 سنوات و4 أشهر، حمزة منصور أحمد 11 سنة و4 أشهر، آية عبد الحفيظ محمد محمد 32 سنة.

مكة منصور أحمد 3 سنوات و6 أشهر، دسوقي مصطفى دسوقي إبراهيم محمد 50 سنة، محمد عبد الهادي خلف 32 سنة، منصور أحمد فرغلي 38 سنة، بدوي محمد بدوي 31 سنة، محمد أيمن أبو الحمد 20 سنة، محمد سليمان السيد 38 سنة، آدم محمد خيري حسن 10 سنوات و4 أشهر، ياسمين صبري السيد الدماصي 30 سنة، مروة محمود حمدان البيك 50 سنة، أشرف أحمد إبراهيم 52 سنة، محمد محمود حمدان علي 50 سنة، رضا السيد حسن الروضي 64 سنة.

ندا صلاح العربي إسماعيل السحراوي 31 سنة، أسماء أحمد محمود سليمان 41 سنة، كريم حمدي أحمد عوض عبد الحفيظ 19 سنة، فوزي حسن محمد حسن 43 سنة، مالك فوزي حسن محمد 17 سنة، ساندي فوزي حسن محمد حسن 14 سنة، هند حسن أحمد متولي 39 سنة، محمد السيد أحمد علي 53 سنة، يزيد أيمن عبد الهادي خلف سنة و4 أشهر، علي محمد محمد عواد 5 سنوات و4 أشهر، مالك محمد عبد الهادي خلف 3 سنوات و4 أشهر، عبد الحميد أحمد منسي علي 81 سنة، وثريا محمد محمد إبراهيم 57 سنة.

غادة عبد الحميد محمود حسن 25 سنة، محمد رفعت صابر موسى 44 سنة، بسملة عماد عبد الباسط إسماعيل 17 سنة، دعاء محمد إسماعيل هريدي 30 سنة، وليد خير الدين أحمد عبد الباقي 47 سنة، أحمد نصر عبد المطلب أحمد رشوان 27 سنة، إيمان محمود أحمد محمود عبد الرحمن 25 سنة، يوسف أحمد نصر عبد المطلب أحمد رشوان 3 سنوات و5 أشهر، عمر أحمد محمد سليمان 20 سنة، مليكه أحمد نصر عبد المطلب أحمد رشوان 5 سنوات و3 أشهر، فتحي فرج السيد خاطر 40 سنة، آية الله محمد محمود شعلان 24 سنة، ورانيا محمد نصار محمد 36 سنة.





وأهابت محافظة الإسماعيلية بالمواطنين الالتزام بأرقام وغرف الطوارئ المخصصة للإبلاغ عن أي أزمات عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة: 3380240 – 3380241 واتساب: 01068409837 الخط الساخن: 114 طوارئ الكهرباء: 121طوارئ المياه: 125 و(114) أو طوارئ المياه (125)، مؤكدة فتح تحقيق فني وقانوني موسع للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث لضمان عدم تكراره.

اقرأ أيضًا:

104 مصابين في تسرب غاز كلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

104 حالات.. تعافي مصابي "تسرب الكلور" في الإسماعيلية وخروجهم من المستشفى