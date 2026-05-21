في قرية هادئة بمركز قليوب، خرجت سيدة خمسينية من منزلها كعادتها، غير مدركة أن خطواتها الأخيرة ستقودها إلى نهاية مأساوية هزّت أهالي المنطقة وأثارت حالة من الحزن والغضب بين الجميع.

المجني عليها، "عفاف"، كانت معروفة بين جيرانها بالهدوء وحسن السيرة، ولم يتخيل أحد أن خلافات قديمة بين المتهم ونجلها ستتحول إلى جريمة مروعة، بعدما قرر المتهم الانتقام بطريقة دامية، وفق ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة.

استدراج الضحية وإنهاء حياتها

التحقيقات أوضحت أن المتهم، وهو كهربائي يبلغ من العمر 33 عامًا، خطط لجريمته مسبقًا، بعدما عقد العزم على التخلص من المجني عليها انتقامًا من نجلها.

واستدرج السيدة بطريق التحايل إلى مكان بعيد عن أعين المارة، مستغلًا معرفته السابقة بها وبأسرتها، قبل أن يعتدي عليها بالضرب في مشهد مأساوي انتهى بخنقها بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

سرقة المتعلقات بعد ارتكاب الجريمة

ولم تتوقف الجريمة عند القتل فقط، بل امتدت إلى سرقة متعلقاتها الشخصية، حيث استولى المتهم على مبلغ مالي وهاتفها المحمول وبطاقتها البنكية وبعض المتعلقات الأخرى، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإبعاد الشبهات عنه، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في كشف تفاصيل الواقعة وضبطه.

القضية التي بدأت باختفاء السيدة وانتهت بكشف جريمة قتل مكتملة الأركان، أعادت للأذهان خطورة الخصومات التي تتحول إلى رغبة في الانتقام، يدفع ثمنها أبرياء لا ذنب لهم سوى ارتباطهم بأطراف الخلاف.

حكم المحكمة

وقضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقًا للمتهم، بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته بقتل سيدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي مصطفى، وأحمد عبد المنعم طبوشة، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

تفاصيل القضية والتحقيقات

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 16 يوليو 2025، حين خرجت المجني عليها "عفاف ع.ع" من منزلها كأي يوم عادي، دون أن تعلم أن تلك اللحظات ستكون الأخيرة في حياتها، بعدما استغل المتهم فرصة مقابلتها ونفذ جريمته التي أثارت صدمة واسعة بين أهالي القرية، خاصة أن الضحية كانت تتمتع بسمعة طيبة بين الجميع.

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة تفاصيل الواقعة وما تضمنته أوراق التحقيق من اعترافات وأدلة وتقارير وتحريات، أكدت جميعها ارتكاب المتهم للجريمة مع سبق الإصرار، قبل أن تنتهي القضية بحكم الإعدام.