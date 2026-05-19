أعلن عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مواصلة الشون والصوامع المعتمدة بالمحافظة استقبال محصول القمح المحلي لموسم حصاد 2026، مؤكدًا أن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن بلغ 375 ألفًا و118 طنًا و915 كيلوجرامًا، من خلال 42 موقعًا تخزينيًا.

وأكد المحافظ أن أعمال التوريد تسير بانتظام وفق خطة متكاملة تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المزارعين، مع المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة الاستلام والتأكد من تذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم الفلاح وتحقيق أعلى معدلات التوريد.

متابعة مستمرة لمنظومة التوريد

وأوضح عماد كدواني أن الأجهزة التنفيذية تتابع على مدار اليوم حركة توريد الأقماح بكافة المواقع التخزينية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة والجهات المختصة، لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مشكلات طارئة.

وأشار إلى استمرار زيادة معدلات التوريد خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي.

لجان متخصصة لفحص الأقماح

ومن جانبه، قال حلمي الزهري إن أعمال الفحص والفرز للأقماح الموردة تُجرى من خلال لجان متخصصة للتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأضاف أنه يتم إعداد تقارير متابعة يومية لرصد معدلات التوريد بجميع مواقع الاستلام على مستوى المحافظة، بما يضمن انتظام سير العمل وتحقيق أعلى معدلات كفاءة في منظومة التوريد.