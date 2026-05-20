استعدادًا لأداء فريضة الحج.. مغادرة آخر أفواج حجاج كفر الشيخ لمطار القاهرة- صور

كتب : إسلام عمار

03:41 ص 20/05/2026
    الحجاج ولحظة المغادرة
    الحجاج
    الاستعدادات للسفر_1
    الخدمة
    الحجاج والاستعدادات للسفر
    فرحة الحجاج
    جانب من فرحة الحجاج
    خلال الاستعدادات للسفر
    قيادات مديرية التضامن الاجتماعي
    وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي
    وكيلة الوزارة تطمئن على الحجاج

اختتمت مديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، تحت إشراف ومتابعة الدكتورة دار السلام حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ.

شهدت مدينة كفر الشيخ مغادرة آخر أفواج الحجاج متجها إلى مطار القاهرة الدولي تمهيدًا للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

كشفت الدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، عن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة كفر الشيخ هذا العام، إذ بلغ 631 حاجًا وحاجة، إلى جانب 14 مشرفًا ومشرفة، تم تفويجهم بالكامل وفق خطة تنظيمية دقيقة ومتابعة مستمرة، بما يضمن توفير سبل الراحة والرعاية للحجاج طوال رحلة السفر.

أشارت إلى الانتهاء من تفويج جميع حجاج مراكز محافظة كفر الشيخ العشرة، وسط إجراءات تنظيمية وتنسيق كامل بين الجهات المعنية.

وقالت إن عملية التفويج تمت بنجاح وفق الجدول الزمني المحدد، مع متابعة مستمرة للحجاج حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

حجاج الجمعيات الأهلية أفواج الحج حجاج كفر الشيخ تضامن كفر الشيخ

