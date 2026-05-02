تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض واقعة نشوب حريق في محصول قمح بقرية مجول التابعة لمركز بنها، وسط حالة من القلق بين الأهالي.

أقوال صاحب الأرض

وبدوره، أكد صاحب الأرض المتضرر، فى تصريح لـ"مصراوي"، أنه لا يوجه اتهامًا لأي شخص، مشيرًا إلى ثقته في جهود الأجهزة الأمنية، مطالبًا بسرعة كشف ملابسات الحريق والوصول إلى المسؤول عن الواقعة.

تحركات الأمن

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، حيث تم إجراء المعاينة اللازمة ورفع آثار الحريق، مع تكثيف التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على أسباب اندلاع النيران.

استمرار التحقيقات

وتواصل الجهات المعنية جهودها لكشف تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور التوصل إلى المتسبب في الحريق.