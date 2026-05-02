تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جاهزية المكتب النموذجي للتصديقات والتوثيق بديوان عام المحافظة، التابع لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التشطيب والتجهيز، تمهيدًا لدخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة للتوسع في الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها داخل المحافظات.

جولة بمشاركة القيادات التنفيذية

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، ومحمود ياسين، مدير إدارة الشئون الإدارية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، للاطلاع على مكونات المكتب ومدى جاهزيته للتشغيل.

تطوير منظومة الخدمات الحكومية

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تواصل تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتوسيع نطاقها بما يضمن سهولة وصول المواطنين إليها، مشيدًا بجهود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بقيادة الدكتور بدر عبد العاطي، في تحديث مكاتب التصديقات والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتقريب الخدمة للمواطنين، خاصة في المحافظات.

إضافة خدمية لأبناء أسيوط

وأوضح المحافظ أن افتتاح المكتب الجديد يمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات المقدمة لأهالي أسيوط، إذ سيوفر الوقت والجهد ويقلل الحاجة للسفر خارج المحافظة لإنهاء المعاملات، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات.

مكونات المكتب وتجهيزاته

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أقسام المكتب الذي يضم أربع نوافذ لتقديم الخدمات، من بينها نافذة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى نافذتين للتحصيل المالي تعملان بالتوازي مع نوافذ الخدمة لتسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار، فضلًا عن مدخل مستقل مباشر على الشارع الرئيسي لتسهيل حركة المواطنين.

خدمات متنوعة للمواطنين

ومن المقرر أن يقدم المكتب خدمات التصديق على مختلف المستندات الرسمية، إلى جانب عدد من خدمات وزارة الخارجية، بما يدعم المواطنين وأصحاب المشروعات داخل المحافظة ويوفر لهم خدمات حيوية بسهولة وكفاءة.