تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع داخل سيارة ملاكي بشارع الحكمدار بنطاق حي شرق مدينة أسيوط، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

بلاغ لغرفة عمليات النجدة

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بالمنطقة المشار إليها.

انتقال القوات لموقع الحادث

وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف، وقوات الحماية المدنية، وضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ أسيوط إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل الفوري مع الحريق.

السيطرة على النيران وتأمين الموقع

وبالمعاينة، تبين اندلاع النيران في سيارة ملاكي تحمل رقم «ي ب د 9683»، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات أو السيارات المجاورة، مع فرض كردون أمني حول موقع الحادث لحين الانتهاء من أعمال الإخماد والتأمين الكامل.

إجراءات قانونية وإحالة للنيابة

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق بالكامل، حرر المحضر اللازم تمهيدَا للعرض على النيابة العامة.