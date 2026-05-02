أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تحقيق إنجاز طبي استثنائي هو الأول من نوعه داخل منشآتها، حيث نجح الفريق الطبي بمجمع الفيروز الطبي بمحافظة جنوب سيناء في إجراء عملية إصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة باستخدام تقنية "Mitral Clip – TEER".

وتأتي هذه الخطوة لترسخ نقلة نوعية في مستوى خدمات القلب التداخلية المقدمة لأهالي المحافظات الحدودية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

إنقاذ شاب في الـ 28 من عمره

أوضحت الهيئة أن التدخل الطبي أُجري لشاب يبلغ من العمر 28 عاماً، كان يعاني من ضعف حاد في عضلة القلب (كفاءة 19% فقط) مع ارتجاع شديد بالصمام الميترالي.

ونظراً لارتفاع خطورة الجراحة التقليدية وعدم استجابة الحالة للعلاج الدوائي، قرر الفريق الطبي المتكامل التدخل فوراً عبر القسطرة الوريدية باستخدام تقنيات تصوير متقدمة لضمان أعلى درجات الدقة والأمان.

كفاءة عالمية وتكلفة رمزية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا الإجراء يُصنف ضمن أعلى التدخلات الطبية كُلفة عالمياً، حيث تتجاوز تكلفته خارج التغطية الصحية 3 ملايين جنيه مصري.

وأشار السبكي إلى أن المفارقة تكمن في أن المنتفع لم يسدد سوى 482 جنيهاً فقط كنسبة مساهمة، مما يعكس جوهر المنظومة في إتاحة أحدث التقنيات للمواطن بأقل تكلفة.

توطين التكنولوجيا في المناطق الحدودية

وأضاف السبكي أن نجاح العملية يبرهن على نجاح استراتيجية الهيئة في توطين التقنيات العالمية وبناء كوادر طبية قادرة على تنفيذ أدق الجراحات في المناطق النائية، مما يغني المواطنين عن مشقة السفر إلى العاصمة أو المراكز الكبرى.

وأكد أن النتائج الإكلينيكية للشاب جاءت إيجابية للغاية، حيث تم تثبيت جهاز "الـ Clip" بنجاح واستقرت مؤشراته الحيوية بشكل فوري.

الفريق الطبي المشارك

أُجريت العملية بقيادة الدكتور طارق رشيد، خبير القسطرة القلبية التداخلية وعضو الجمعية الأوروبية، وبمشاركة فريق متخصص من مجمع الفيروز الطبي ضم كلاً من: قسم القلب: د. محمود حسيني عواد، د. محمد بيومي، د. مالك السيد علي، د. أحمد هشام، د. أحمد إبراهيم النجار، د. مارك أشرف، ود. قطامش عادل، وضم فريق التخدير: د. محمود أحمد علي، ود. إسلام أحمد عبدالوهاب.

كما ضم طاقم التمريض أشرف عبدالرحمن محمد، وهاني حمودة عبدة، وطارق علام علم الدين، ومديحة صبري جمعة، ومحمود ثروت، إلى جانب فريق الأشعة الذي ضم شريف علي.