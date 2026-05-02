مصرع سيدة إثر تناول أقراص حفظ الغلال في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

12:58 م 02/05/2026

لقيت سيدة في العقد السادس من العمر مصرعها، إثر إصابتها بحالة تسمم حادة، ادعاء تناول أقراص تستخدم في حفظ الغلال، بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

بلاغ بوصول سيدة مصابة بحالة تسمم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بمحافظة سوهاج بلاغًا يفيد بوصول المدعوة "ب.م"، 55 عامًا، وتقيم بإحدى قرى مركز طهطا، إلى مستشفى طهطا العام، وهي في حالة حرجة إثر الاشتباه في تعرضها لتسمم نتيجة تناول أقراص حفظ الغلال.

نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي

وعلى الفور، جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة، قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى متأثرة بحالتها الصحية.

التحفظ على الجثمان وإخطار جهات التحقيق

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام، مع إخطار جهات التحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

أحدث الموضوعات

"سماء النجوم" و584 حصانًا.. مواصفات سيارة محمد صلاح الكهربائية الفاخرة
مصراوى TV

"سماء النجوم" و584 حصانًا.. مواصفات سيارة محمد صلاح الكهربائية الفاخرة
إنجاز طبي جديد.. أول عملية إصلاح صمام بالقسطرة ضمن التأمين الشامل
أخبار مصر

إنجاز طبي جديد.. أول عملية إصلاح صمام بالقسطرة ضمن التأمين الشامل
هل يعاقب الزمالك خوان بيزيرا والسعيد ؟ مصدر يجيب
رياضة محلية

هل يعاقب الزمالك خوان بيزيرا والسعيد ؟ مصدر يجيب

لماذا تكره ميلانيا مشاهد رقص ترامب في المؤتمرات؟
شئون عربية و دولية

لماذا تكره ميلانيا مشاهد رقص ترامب في المؤتمرات؟

البترول: تراجع مديونية الشركاء إلى 714 مليون دولار.. وخطة الوصول إلى صفر
اقتصاد

البترول: تراجع مديونية الشركاء إلى 714 مليون دولار.. وخطة الوصول إلى صفر

