لقيت سيدة في العقد السادس من العمر مصرعها، إثر إصابتها بحالة تسمم حادة، ادعاء تناول أقراص تستخدم في حفظ الغلال، بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

بلاغ بوصول سيدة مصابة بحالة تسمم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بمحافظة سوهاج بلاغًا يفيد بوصول المدعوة "ب.م"، 55 عامًا، وتقيم بإحدى قرى مركز طهطا، إلى مستشفى طهطا العام، وهي في حالة حرجة إثر الاشتباه في تعرضها لتسمم نتيجة تناول أقراص حفظ الغلال.

نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي

وعلى الفور، جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة، قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى متأثرة بحالتها الصحية.

التحفظ على الجثمان وإخطار جهات التحقيق

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام، مع إخطار جهات التحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.