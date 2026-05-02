فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم السبت، وحدة طب الأسرة بالحامول بمركز منوف، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

إحالة 9 عاملين للتحقيق

قرر المحافظ إحالة 9 من العاملين بالوحدة للتحقيق، لغيابهم عن العمل دون إذن رسمي، مؤكدًا رفضه أي تقصير يمس صحة المواطنين، مع التشديد على رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية.

تفقد شامل للأقسام

تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والمعمل والصيدلية وعيادات المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة والعلاج الطبيعي والأسنان، إلى جانب غرفة التطعيمات ومعمل الدم، وراجع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وحجم الإقبال على الخدمات.

محاسبة بسبب النظافة

أحال المحافظ رئيس الوحدة المحلية بالماى للتحقيق، بسبب تدني مستوى النظافة بقرية شنوفه وضعف الإشراف، في إطار متابعة مستوى الخدمات العامة.

مكافأة للالتزام الميداني

كافأ المحافظ رئيس الوحدة المحلية بالحامول، تقديرًا لتواجدها الميداني وتكثيف أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

متابعة السوق والإنارة

خلال تفقده السوق النموذجي بالماى، وجه المحافظ باستدعاء رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، لعرض الموقف العام للسوق، ومتابعة خطة إحلال وتجديد خط الإنارة بطريق قويسنا – شبين الكوم.

تشديد على الانضباط

أكد المحافظ استمرار الجولات المفاجئة لمتابعة الأداء، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المقصرين، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.