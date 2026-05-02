مصرع طالب جامعي في حادث دراجة بخارية ببنها

كتب : أسامة علاء الدين

11:32 ص 02/05/2026

لقي شاب مصرعه إثر حادث تصادم بدراجة بخارية على طريق عزبة البرنس بمدينة بنها، حيث تبين من الفحص وفاة الطالب أدهم محمود محمد فتح الله، المقيد بالفرقة الرابعة بكلية علوم الرياضة.

بلاغ وتحرك أمني

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تأكدت الواقعة.

قرار جهات التحقيق

وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طالب حادث تصادم بنها القليوبية حوادث الطرق

