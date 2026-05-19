تفاجأ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بـ"عزومة" ريفية حافلة أعدها لهم مزارعو قرية "خزام" التابعة لمركز قوص.

وجلس المسؤولون رفقة الأهالي والوفد الدولي المرافق لهم، وسط أجواء من البهجة، لتناول وجبة ضمت "الفطير المشلتت، الجبن القديم، العسل الأبيض، والبطيخ"، وهي اللفتة الإنسانية التي خطفت الأضواء خلال الجولة التفقدية الموسعة لمتابعة مشروعات الري الحديث بالمحافظة.

تدشين مشروع "الري بالطاقة الشمسية" بتمويل هولندي

جاءت هذه اللفتة الإنسانية على هامش زيارة ميدانية تفقدية لوزير الري ومحافظ قنا، رفقة وفد دولي رفيع المستوى ضم السيد عبد الحكيم الواعر، نائب مدير منظمة "الفاو"، والسيد إرنستو برام، ممثل سفارة مملكة هولندا.

واستهدفت الجولة تفقد محطة حوض سعيد بقرية خزام بمركز قوص، وهي المحطة التي تدار بالطاقة الشمسية لخدمة مشروع تحديث تقنيات الري وتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، والمنفذ بالتعاون بين وزارتي الري والزراعة ومنظمة "الفاو"، بتمويل من الحكومة الهولندية يبلغ 12 مليون يورو.

أرقام ومكتسبات

وخلال الجولة، تم استعراض أبرز ملامح ومكاسب المشروع التي تخدم المزارع الصعيدي بشكل مباشر، إذ يغطي المشروع مساحة 139 فداناً موزعة على 3 محطات ضغط تعمل بالطاقة الشمسية داخل 10 قرى بمحافظة قنا (بجانب العمل في أسيوط وسوهاج)، ويستفيد منه نحو 17 ألف مزارع حتى نهاية المشروع في أكتوبر المقبل.

تسهم تقنيات الري بالتنقيط الحديثة في توفير ما بين 35% إلى 40% من الأسمدة، وترشيد استهلاك المياه، فضلًا عن رفع كفاءة امتصاص النبات للعناصر الغذائية بنسبة تتجاوز 90%.

يستهدف المشروع تحويل الممارسات الزراعية من الري التقليدي إلى نظام الزراعة الجماعية والدورة الموحدة، مما يحقق عائداً ماليًا مباشراً للمزارعين عبر زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها "قصب السكر"، وخفض تكاليف الوقود والتشغيل.

رسائل هامة من الوزير والمحافظ والوفد الدولي

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، أن المزارع المصري هو المحور الأساسي لنجاح أي مشروع تنموي، مشدداً على أهمية الربط بين البحث العلمي والممارسة الزراعية لضمان استدامة التربة ومتابعة نسبة الملوحة.

وأوضح الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن المشروع يمثل مرحلة جديدة لتحسين سبل عيش صغار المزارعين، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والشراكة المائية مع مملكة هولندا (والتي تحتفل بمرور 50 عاماً على الشراكة مع مصر)، معتبراً أهالي مركز قوص هم "شركاء النجاح الحقيقيين" في هذه المنظومة.

فيما أعرب ممثلو سفارة هولندا ومنظمة "الفاو" عن سعادتهم بنجاح المشروع ميدانياً، مؤكدين أنه يمثل نقلة ذكية للتكيف مع التحديات المناخية الراهنة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر الريفية بالصعيد.