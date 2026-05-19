كشف عم الضحية "كمال عبدالله"، تفاصيل حادث إطلاق النار بشكل عشوائي الذي وقع في مركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وأوضح عم الضحية، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن بداية الواقعة كانت بجلوس نجل شقيقه في كافيه بشارع السنترال، بينما كان أحد أقاربه يُدعى "رجب" يقف أمام المكان لإصلاح أدواته استعدادًا للعمل في السباكة، قبل أن يفاجأ بسيارة يقودها المتهم "عاطف" تصدمه وتفر من المكان.

وأضاف أن الحادث أثار غضب واستفزاز أقارب المجني عليه، فاستقل أحدهم دراجة نارية برفقة شخص آخر، وتوجها لملاحقة المتهم، حتى تمكنا من اللحاق به بالقرب من أحد المداخل القريبة من المركز، إذ أنهم حاولوا سؤال المتهم عن سبب صدمه للشاب وتركه دون إسعافه، إلا أنه لم يرد عليهم.

وتابع أن المتهم أثناء جلوسه داخل سيارته، أخرج سلاحًا ناريًا، وقام بتبديل خزينة فارغة بأخرى ممتلئة، ثم أطلق الأعيرة النارية بشكل مباشر تجاههما، ما أدى إلى إصابتهما، مؤكدا أن إطلاق النار تم بشكل عشوائي، إذ لم يقتصر على المستهدفين فقط، بل طال أشخاصًا آخرين في الشارع.

وأشار عم الضحية إلى أن تفاصيل الواقعة تم تأكيدها من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة، التي وثقت تسلسل الأحداث منذ بدايتها وحتى وقوع إطلاق النار.



وأوضح أن الحادث أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلى ومصابين، بينهم نساء، مشيرًا إلى أن حالة من الحزن الشديد خيمت على الأهالي، الذين وصفوا الواقعة بأنها غير معتادة وصادمة.

وقال عم الضحية: "الناس كتير اتأذت مش بس من أبنوب أو الحمام، ده الحزن على مستوى واسع".



وذكر أنه يقيم في قرية أبنوب الحمام، التي تبعد قرابة كيلوين عن موقع الحادث، وتلقى اتصالًا هاتفيًا يخبره بالواقعة، مشيرًا إلى أن الخبر انتشر بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل إلى أقاربه في الخارج.

وأكد أن الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تدخلت سريعًا لفرض السيطرة الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة عقب الحادث.



واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الأسرة بدأت الإجراءات القانونية من خلال نيابة أبنوب، حيث تم الاستماع لأقوال الشهود وأقارب الضحايا، وجارٍ إنهاء تصاريح الدفن من خلال الجهات المختصة، تمهيدًا لاستلام الجثمان ودفنه.