افتتحت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي «مصر القديمة والتكنولوجيا الحديثة» (AENT3)، الذي ينظمه مركز دراسات الخطوط ومتحف الآثار بالمكتبة خلال الفترة من 17 إلى 20 مايو الجاري.

ويأتي المؤتمر بالتعاون مع عدد من كبرى الجامعات العالمية، من بينها هارفارد وإنديانا وبيركلي في الولايات المتحدة، وجامعة نابولي الإيطالية، إلى جانب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

أدوات رقمية لفك شفرات الحضارة المصرية

أكدت الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، أن المؤتمر يعزز دور المكتبة كجسر يربط بين حكمة الماضي وتكنولوجيا المستقبل.

واستعرضت أحدث الابتكارات الرقمية، ومنها مشروع «الهيروغليفية خطوة بخطوة» والمكتبة الرقمية للنقوش، مشيرة إلى استخدام تقنيات التصوير متعدد الأطياف لاستعادة الألوان الأصلية المفقودة على جدران المعابد المصرية القديمة.

الذكاء الاصطناعي ومخاطر التزييف الرقمي

وأوضح الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط والكتابات بالمكتبة، أن النسخة الحالية من المؤتمر استقطبت 70 ورقة بحثية من مختلف دول العالم، مع تخصيص 50 منحة للباحثين الشباب.

وحذر الدكتور طارق توفيق، رئيس الرابطة الدولية لعلماء المصريات، من مخاطر التزييف التاريخي الناتج عن الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية إعداد باحثين قادرين على التحقق من المحتوى الرقمي وتصحيحه.

التسلسل الجيني واستمرارية المصريين

من جانبها، أشادت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، بنتائج دراسات التسلسل الجيني الكامل للمصريين، والتي أثبتت استمرارية المصريين الحاليين كأحفاد مباشرين لبناة الحضارة المصرية القديمة.

تطبيقات رقمية في المتاحف والتراث

وتناول الدكتور أيمن عادل، عميد كلية الحاسبات بالأكاديمية العربية، تطبيقات «مستودعات البيانات الزمكانية» والواقع الممتد (XR) في تطوير العرض المتحفي، ومراقبة تأثير العوامل البيئية على المواقع الأثرية عبر الزمن.

كما استعرض الدكتور ريبيو نزيزا، رئيس قسم الثقافة بجامعة سنجور، أهمية الحلول الرقمية في الحفاظ على التراث الأفريقي، ومنها استخدام ألعاب الفيديو التوعوية لاستعادة الآثار المنهوبة.

التراث الافتراضي وإحياء المواقع التاريخية

وتحدث الدكتور ستيفن فينسون، أستاذ حضارات الشرق الأوسط القديم بجامعة إنديانا بلومنجتون، عن تطور مفهوم «التراث الافتراضي» ودوره في إعادة بناء المواقع الأثرية رقميًا، مستشهدًا بمشروع «Rome Reborn» الذي يعيد بناء مدينة روما القديمة كما كانت عام 320 ميلادية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.

«ScanPyramids» وأسرار الأهرامات

وشهد المؤتمر محاضرة رئيسية للدكتور محمد محي القرموطي، المنسق المساعد لمشروع «ScanPyramids»، كشف خلالها عن استخدام تقنية «الميوجرافي» (Muography) لرصد الجسيمات الكونية داخل الأهرامات.

واستعرض تسلسل الاكتشافات وصولًا إلى «ممر الوجه الشمالي» بطول 9 أمتار، الذي تم توثيقه في مارس 2023، مؤكدًا استمرار الأبحاث لاكتشاف المزيد داخل هرم منكاورع.

منصة علمية لربط الماضي بالمستقبل

ويواصل المؤتمر أعماله على مدار أربعة أيام، ليشكل منصة متخصصة تجمع نخبة من الخبراء والباحثين لمناقشة أحدث الأساليب في دراسة وصون التراث المصري القديم باستخدام تقنيات الحوسبة المتقدمة والواقع الافتراضي.