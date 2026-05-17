مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يترقب المواطنون حركة الأسواق لمعرفة أسعار الأضاحي والبدائل المتاحة لتناسب قدراتهم المادية، وفي جولة تتبعية لأسواق الماشية بمحافظة الشرقية، استعرض خبراء ومربو المواشي الخريطة السعرية للعام الحالي، مؤكدين أن الفترة الحالية تُعد "التوقيت الأنسب" للشراء قبل موجات الارتفاع المعتادة التي تسبق العيد مباشرة.

أسعار الأضاحي في الشرقية

وفي تصريحات لـ مصراوي، قال إبراهيم الجنيدي، أحد مربي المواشي بمدينة الزقازيق، إن سوق الماشية يشهد هذا الموسم تنوعاً كبيراً يتيح للمواطنين خيارات مرنة تناسب مختلف الإمكانيات؛ حيث تبدأ أسعار الأضاحي من نحو 7 آلاف جنيه فقط، وذلك عبر شراء رأس من الماعز أو "جدي" صغير الحجم، لافتاً إلى أن سعر كيلو القائم للأغنام والماعز يدور حول 240 جنيهاً.

وأضاف "الجنيدي" أن أنواع الخراف المتوفرة في الأسواق (مثل: البلدي، الوسيمي، البرقي، الرحماني، والخولي) تباع بأسعار متقاربة، موضحاً أنه يمكن للمواطن شراء خروف كبير بسعر يصل لنحو 9 آلاف جنيه، والذي يعطي إنتاجية لحوم صافية تقترب من 20 كيلوغراماً (بخلاف العظام والأحشاء).

نظام "الجمعية".. حلول اقتصادية لمواجهة الغلاء

وفي ظل سعي المواطنين للبحث عن حلول اقتصادية تخفف من الأعباء المالية، كشف التقرير عن لجوء الكثيرين لنظام "الجمعية" أو الشراكة في العجول؛ حيث يمكن للفرد الواحد شراء حصة (سهم) في عجل بنحو 13 ألف جنيه، لينال نصيباً من اللحوم الحمراء الصافية يتراوح بين 33 إلى 35 كيلوغراماً.

أما عن أسعار الأضاحي المستقلة (دون شراكة)، فأشار مربي المواشي إلى أن أسعار العجول الصغيرة من الأبقار أو الجاموس تبدأ من 40 ألف جنيه، وهي الأوزان التي يفضلها قطاع واسع من المستهلكين نظراً لتميز لحومها بسرعه النضج وجاذبية لونها.

أسعار "القائم" في الأسواق

وفقاً للتقرير التخصيصي لأسعار السوق بالشرقية، جاءت أسعار الكيلو القائم للماشية على النحو التالي: العجل البقري "السوبر": يسجل نحو 210 جنيهات للكيلو قائم، ويصنف كأجود أنواع اللحوم والأكثر طلباً، العجل الجاموسي (الذكور): يبدأ من 170 جنيهاً للكيلو قائم، إناث الجاموس الصغيرة: تأتي في المرتبة الأقل سعراً مقارنة بالذكور، وتعد خياراً مناسباً لأصحاب الميزانيات المتوسطة.

واختتم التقرير بنصيحة للمواطنين بضرورة الفحص الجيد للأضحية والاستفادة من استقرار الأسعار الحالي وتوافر المعروض في الأسواق قبل ذروة الإقبال الشديد.