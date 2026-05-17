بمشاركة عائلة أجنبية.. متحف شرم الشيخ يبتكر طريقة فريدة للاحتفال بيوم الأسرة العالمي

كتب : رضا السيد

12:50 م 17/05/2026

الأسرة الاجنبية

احتفل متحف شرم الشيخ بـ"اليوم العالمي للأسرة"، من خلال تنظيم فعالية تفاعلية بمشاركة إحدى الأسر الأجنبية خلال زيارتها للمتحف، وذلك ضمن الأنشطة التوعوية والمجتمعية التي يحرص المتحف على تقديمها وربطها بالمناسبات العالمية.

متحف شرم الشيخ يحتفل بيوم الأسرة مع عائلة أجنبية

قال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن إدارة المتحف نظمت هذه الفعالية في إطار الأنشطة المجتمعية التفاعلية التي تستهدف تعزيز دور المتحف كمؤسسة ثقافية داعمة للترابط الأسري والحوار المجتمعي.

وأوضح أن الفعالية أُطلقت تحت عنوان "نكتشف بعض من جديد"، بمشاركة إحدى العائلات من زوار المتحف، كنموذج واقعي يسهم في ترسيخ التجربة التعليمية لدى الأطفال المشاركين ويجعل أثرها أكثر بقاءً.

أنشطة حوارية داخل القاعات المتحفية

وأضاف مدير المتحف، في تصريحات اليوم الأحد، أن الفعالية تضمنت عددًا من الأنشطة الحوارية البسيطة التي هدفت إلى تعزيز التواصل الأسري وخلق مساحة لتبادل الذكريات والخبرات بين الأجيال المختلفة.

وأشار إلى مشاركة أفراد الأسرة في نشاط "احكيلي عن زمانك"، والذي أتاح للأطفال توجيه أسئلة إلى أولياء الأمور حول ذكريات طفولتهم وتجاربهم الحياتية، ما ساهم في خلق أجواء إنسانية مميزة داخل القاعات المتحفية.

أجواء من المرح والتفاعل

وأكد أن الأسرة الأجنبية شاركت أيضًا في نشاط "مين يعرفني أكثر؟"، والذي اعتمد على طرح أسئلة متبادلة بين أفراد العائلة لاكتشاف مدى معرفة كل فرد بالآخر، وسط أجواء من المرح والتعاون والتفاعل.

وأشار مدير المتحف إلى أن الفعالية نالت إعجاب المشاركين الذين أعربوا عن استمتاعهم بالتجربة، مؤكدين أن متحف شرم الشيخ أصبح مساحة تجمع بين التعلم والترفيه والتقارب الأسري في تجربة ثقافية وإنسانية متكاملة.

