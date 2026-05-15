خيّم الحزن على أهالي قرية سندبيس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعد تلقيهم نبأ وفاة الشاب عمر جمال محمد حسين عثمان، أحد أبناء القرية، ضمن ضحايا رحلة هجرة غير شرعية انتهت بمأساة إنسانية قبالة سواحل مطروح.

حلم السفر ينتهي بالفاجعة

وأكد الأهالي أن الشاب الراحل كان يتمتع بسيرة طيبة وسمعة حسنة بين أبناء القرية، وكان يسعى للسفر خارج البلاد بحثًا عن فرصة عمل لتحسين ظروفه المعيشية ومساعدة أسرته، إلا أن حلمه انتهى داخل عرض البحر.

12 جثة داخل قارب مطاطي قبالة سواحل مطروح

وكان مستشفى مرسى مطروح العام، استقبل 12 جثة بعد أن قذفتها أمواج البحر إلى شاطئ قرية أبو غليلة بمدينة سيدي براني غرب محافظة مطروح، وذلك عقب تعرض رحلة هجرة غير شرعية للتعطل في عرض البحر ونفاد المؤن والمياه من مستقليها.

العثور على قارب مطاطي وجثث شباب من عدة محافظات

كما عثر أهالي قرية أبو غليلة على قارب مطاطي بداخله 12 جثة لشباب من محافظات مختلفة، من بينها القليوبية والدقهلية والغربية والبحيرة والجيزة وأسيوط، وسط ترجيحات بوفاتهم نتيجة الجوع والعطش داخل البحر.

تحريات أولية: الرحلة انطلقت من السواحل الليبية

وترجح التحريات الأولية أن القارب انطلق من السواحل الليبية ضمن رحلة هجرة غير شرعية، إلا أن الظروف القاسية ونفاد الإمدادات أدى إلى وفاة الركاب تباعًا داخل القارب، فيما تم العثور عليهم لاحقًا.

مطالبات بتشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية

وتواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي يطالب فيه الأهالي بتكثيف الجهود لمواجهة شبكات الهجرة غير الشرعية وحماية الشباب من تكرار مثل هذه المآسي.