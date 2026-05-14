قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم، بالسجن المشدد 15 عامًا على تشكيل عصابي مكوّن من 4 متهمين، بعد إدانتهم في قضية سرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري والشروع في قتل سائق تاكسي بمدينة طور سيناء.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد وحامد إبراهيم عبد القادر وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدي وكيل النيابة.

حكم بالسجن المشدد لعصابة السرقة بالإكراه

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يناير 2025، عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا من مرفق الإسعاف يفيد بإصابة شخص بطلق ناري داخل المنطقة الصناعية بمدينة طور سيناء.

وكشفت التحريات أن المجني عليه يعمل أخصائي تكنولوجيا صحة مجتمع بمديرية الصحة، وكان يقود سيارة تاكسي، قبل أن يستوقفه أحد المتهمين من منطقة حي الزهراء ويطلب توصيله إلى المنطقة الصناعية.

وخلال الرحلة، تواصل المتهم هاتفيًا مع باقي أفراد التشكيل، قبل أن يفاجأ السائق بأحدهم يشهر سلاحًا ناريًا في وجهه ويطالبه بالنزول من السيارة بزعم وجود خلافات مالية مع مالكها.

إطلاق نار وإصابة السائق

وبحسب التحقيقات، رفض السائق التخلي عن السيارة، فقام أحد المتهمين بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاهه، ما تسبب في إصابته بطلق ناري بالقدم اليمنى وكسر متهتك وشظايا بالركبة اليسرى، ليُنقل بعدها إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.

واستولى المتهمون على السيارة وفروا هاربين تجاه المزارع القريبة من المنطقة الصناعية.

سقوط أفراد التشكيل العصابي

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، حيث نجحت التحريات في تحديد هوية المتهمين الأربعة، وتبين أنهم خططوا لاستدراج السائق وسرقة السيارة باستخدام سلاح ناري سريع الطلقات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط ثلاثة متهمين، فيما فر الرابع هاربًا قبل أن يتم القبض عليه لاحقًا، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان إخفاء السيارة.

إحالة القضية للجنايات

وجرى تحرير المحضر رقم 3637 لسنة 2025 جنح طور سيناء، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين احتياطيًا، وتوجيه تهم السرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري والشروع في القتل.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين الأربعة.