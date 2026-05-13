نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، فعاليات "يوم حصاد" لمحصول البصل بالحقل التعليمي للمدرسة الحقلية بمركز إيتاي البارود.

جاء ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي "وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي"، وشركة EWAG SOLUTIONS، ضمن أنشطة برنامج إدارة مياه دلتا النيل المرحلة الثانية التابع لـ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأكدت مديرية الزراعة، أن يوم الحصاد يحقق فائدة تعليمية للمزارعين، ويسهم في تحفيزهم على تنفيذ ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، وترشيد استهلاك مياه الري في محصول البصل، بعد النتائج الإيجابية التي لمسها المزارعون خلال الموسم الحالي.

تعريف المزارعين بعلامات النضج والتخزين



تضمن يوم الحصاد تدريب المزارعين على علامات نضج محصول البصل، وطرق الحصاد السليمة، ومعاملات ما قبل وما بعد الحصاد، بالإضافة إلى أساليب التخزين الجيد للحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد.