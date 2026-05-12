انتقل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إلى موقع الحريق الذي نشب داخل أحد مصانع حلج الأقطان بالمنطقة الصناعية غرب مركز طهطا، لمتابعة جهود السيطرة على الحريق ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين والعاملين بالمصنع.

متابعة ميدانية للحريق

جاءت الجولة بحضور اللواء محمود طه مدير مباحث المديرية، حيث تابع المحافظ ومدير الأمن عمليات الإطفاء والتأمين التي نفذتها قوات الحماية المدنية فور اندلاع الحريق، لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة داخل المنطقة الصناعية.

الدفع بـ7 سيارات إطفاء

وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء و2 سيارة إسعاف، إلى جانب عدد من السيارات والمعدات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، فيما تواصل الأجهزة المختصة أعمال التبريد.

توجيهات عاجلة من المحافظ

ووجه محافظ سوهاج جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع قوات الحماية المدنية، وتقديم الدعم اللازم لاحتواء الموقف في أسرع وقت، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين المنطقة المحيطة حفاظًا على سلامة المواطنين.

حصر التلفيات وأسباب الحريق

وأكد المحافظ أن الجهود المشتركة بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ساهمت في السيطرة على الحريق والحد من الخسائر، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تواصل أعمال المعاينة لحصر التلفيات والوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

إشادة بسرعة الاستجابة

وأشاد اللواء طارق راشد بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية، والتعاون الفوري بين مختلف الجهات المعنية، ما ساهم في التعامل السريع مع الحادث والسيطرة على الموقف دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.