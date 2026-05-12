شيّع أهالي عزبة الشرقاوي بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، جثمان الطفلة “مكة” إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء والانهيار بين أسرتها وأهالي القرية، عقب وفاتها متأثرة بإصابتها في الحادث المأساوي.

ارتفاع عدد الضحايا

وارتفع عدد ضحايا حادث الدهس المروع إلى 5 وفيات بينهم 4 أطفال، بعد وفاة الطفلة “مكة” داخل مستشفى قليوب العام متأثرة بإصابتها، لتلحق بباقي الضحايا الذين لقوا مصرعهم فور وقوع الحادث.

تفاصيل الحادث

وكان الحادث قد أسفر في وقت سابق عن مصرع سيدة و3 أطفال وإصابة سيدة أخرى، إثر اصطدام سيارة نقل بعدد من المواطنين أثناء عبورهم الطريق الزراعي، عقب خروج الأطفال من المدرسة بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب.

التحريات والإجراءات

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، وتم نقل الضحايا والمصابة إلى المستشفى، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.