إعلان

وفّر 25 مليون جنيه.. خراط بمياه سوهاج ينجح في إصلاح "لودر" باستخدام قطع الخردة

كتب : عمار عبدالواحد

04:29 م 10/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    جانب من عمل المهندسين والفني بالورش
  • عرض 13 صورة
    الفني عمر السمنودي صاحب القصة
  • عرض 13 صورة
    صورة تذكارية أمام ورشة إصلاح المحولات
  • عرض 13 صورة
    شعار ورش مياه طهطا
  • عرض 13 صورة
    صورة تذكارية للمهندسين
  • عرض 13 صورة
    عمر السمنودي والمهندس محمد كامل قيادته في العمل
  • عرض 13 صورة
    محرر مصراوي داخل الورش
  • عرض 13 صورة
    محرر مصراوي رفقة الخراط
  • عرض 13 صورة
    محرر مصراوي مع عمر السمنودي
  • عرض 13 صورة
    محرر مصراوي رفقة أحد المهندسين
  • عرض 13 صورة
    مهندسي وفنيي شركة مياه سوهاج خلال العمل
  • عرض 13 صورة
    مهندسي وفنيي ورشة تصليح الطلمبات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

داخل إحدى الورش الهادئة بمحطة مياه طهطا، لم يكن أحد يتوقع أن تتحول قطع خردة متناثرة وبعض الأدوات البسيطة إلى طوق نجاة، يعيد معدة ثقيلة تقدر قيمتها بـ25 مليون جنيه إلى العمل من جديد.

هناك، وقف الخراط عمر حنفي السمنودي أمام علبة تروس تالفة بالكامل، خاصة بلودر تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بعدما بدا للجميع أن الحل الوحيد هو استبدالها بتكلفة ضخمة أو خروج المعدة من الخدمة، لكن عمر كان له رأي آخر.

المستحيل داخل الورشة

بعين فني خبير وهدوء أبناء الورش القديمة، بدأ الرجل يفك أجزاء "الجيربوكس" قطعة تلو الأخرى، يفحصها، يعيد قياسها، ثم يبحث بين الخردة عن بدائل يمكن تطويعها وإعادة تشكيلها.

لم يكن يملك قطع غيار جديدة، ولا أجهزة حديثة، فقط خبرة سنوات طويلة، وإيمان بأن أي عطل له حل، وبالفعل نجح في تصنيع وتجهيز أجزاء بديلة من الخردة، وإعادة تركيب المكونات الداخلية لعلبة التروس، ثم بدأ التشغيل التجريبي للمعدة وسط حالة من الترقب داخل الورشة،
دقائق قليلة، وعاد اللودر للعمل بكفاءة من جديد.

بطل خلف الكواليس

ما فعله عمر لم يكن مجرد إصلاح عطل، بل نموذج حقيقي لفكرة الاعتماد على الكفاءات الفنية المحلية، وترشيد النفقات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بدلًا من انتظار الحلول الجاهزة، فالنجاح الذي تحقق داخل ورشة طهطا وصل سريعًا إلى قيادات الشركة، حيث أشاد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بما وصفه بـ"التجربة الفنية المتميزة"، مؤكدًا أن الشركة تدعم أصحاب الأفكار الابتكارية والجهود التي تساهم في تقليل النفقات وتحسين مستوى الأداء.

مكافأة وترشيح للعامل المثالي

ولم تتوقف المكافأة عند كلمات الإشادة فقط، إذ قررت إدارة الشركة منح عمر حنفي السمنودي مكافأة تشجيعية، إلى جانب ترشيحه ليكون العامل المثالي لهذا العام.

من جانبه قال المهندس السيد عبد اللطيف، رئيس قطاع التأمين الفني، إن كفاءة العامل ظهرت بوضوح خلال أعمال التجربة والتشغيل، بعدما أثبتت علبة التروس التي تم إصلاحها محليًا قدرتها العالية على العمل بكفاءة،
وأضاف أن الشركة قررت الاستعانة به في التعامل مع أي أعطال مشابهة تخص علب التروس الخاصة باللودرات والمعدات الثقيلة.

حكاية عامل يعرف قيمة الصنعة

ورغم أن ما حدث قد يبدو للبعض مجرد واقعة فنية داخل ورشة، إلا أنه في الحقيقة يكشف عن كنوز بشرية حقيقية داخل مواقع العمل، عمال يمتلكون الصنعة والخبرة والقدرة على تحويل الخسائر إلى نجاحات بأبسط الإمكانات.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي " على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، اليوم الأحد، بثًا مباشرًا بعنوان ""الخردة في إيده دهب".. خراط بمياه سوهاج يوفر 25 مليون جنيه ويعيد لودر للحياة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المياه سوهاج الصرف الصحي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طارق يحيى: على مسئوليتي الزمالك سيتوج بالدوري والكونفدرالية
رياضة محلية

طارق يحيى: على مسئوليتي الزمالك سيتوج بالدوري والكونفدرالية
موازنة ديوان وزارة النقل تسجل زيادة 61 مليون جنيه في العام المالي الجديد
أخبار مصر

موازنة ديوان وزارة النقل تسجل زيادة 61 مليون جنيه في العام المالي الجديد
تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 28 شهرًا.. قفزة بـ 17.7 مليار دولار
أخبار البنوك

تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 28 شهرًا.. قفزة بـ 17.7 مليار دولار
"الناس فاكرة هدوئك ضعف".. أفشة يوجه رسالة مثيرة للجدل
رياضة محلية

"الناس فاكرة هدوئك ضعف".. أفشة يوجه رسالة مثيرة للجدل
الوثيقة 62.. ماذا قال شهود العيان بأوراق FBI عن "الكائنات الفضائية"؟
شئون عربية و دولية

الوثيقة 62.. ماذا قال شهود العيان بأوراق FBI عن "الكائنات الفضائية"؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
الحكومة تستعد للتعاقد على أول دفعة سيارات كهربائية للمسؤولين الحكوميين
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا