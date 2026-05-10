مصرع شاب داخل ماكينة فرم كاوتش في أسيوط

كتب : محمود عجمي

11:10 ص 10/05/2026

المفرمة

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه داخل ماكينة فرم نفايات "كاوتش" على الطريق الزراعي ناحية محور منفلوط بمحافظة أسيوط، ما أدى إلى وفاته في الحال.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

نتائج المعاينة الأولية

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن العامل يُدعى "حماده. س"، يبلغ من العمر 22 عامًا، وكان يعمل على ماكينة فرم الكاوتش داخل إحدى الورش الكائنة على الطريق الزراعي بمركز منفلوط، حيث سقط داخل الماكينة ما أسفر عن وفاته.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على الجثمان بموقع الحادث تحت تصرف النيابة العامة، حرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.

أسيوط الطريق الزراعي النيابة العامة

