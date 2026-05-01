أعلنت رئاسة مركز ومدينة منوف فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى والمناطق بنطاق المركز، لإجراء أعمال صيانة ونظافة على المحولات الكهربائية، بهدف رفع كفاءة الخدمة وتحسين جودة التغذية.

الموعد الأول و الأماكن المتأثرة

يبدأ فصل التيار غدًا السبت من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا، ويشمل قرية طملاي والمناطق التابعة لها، إلى جانب أجزاء من قرى برهيم وكفر السنابسة، بالإضافة إلى قرية بهواش.

الموعد الثاني ومناطق الانقطاع

يتكرر فصل التيار يوم السبت الموافق 9 مايو 2026، لنفس أعمال الصيانة، ويشمل قرى: كمشوش، وعزبة زعزع بفيشا الكبرى، ووسط مدينة منوف، ومنطقة الكنيسة، ومطحن منوف، فضلًا عن قرى برهيم وجزي وزاوية رزين ودمليج، وأجزاء من قرية الحامول، وقرى العامرة وشبرا بلولة وكفر شبرا بلولة.

تحسين كفاءة الشبكة

تستهدف أعمال الصيانة رفع كفاءة المحولات الكهربائية وتقليل الأعطال، بما يضمن استقرار التيار وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تنبيه مهم للمواطنين

ناشدت رئاسة المركز الأهالي بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، خاصة الأنشطة التي تعتمد على الكهرباء.