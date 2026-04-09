"كان بيفض خناقة".. مقتل شخص بطعنة نافذة في أرمنت غرب الأقصر

كتب : محمد محروس

10:57 م 09/04/2026

شهدت منطقة أرمنت الحيط التابعة لمركز أرمنت غرب محافظة الأقصر واقعة مأساوية، اليوم الخميس، بعدما لقي أحد المواطنين مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في البطن، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين شقيقين.

بلاغ بوقوع مشاجرة بين شقيقين

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الأقصر إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بوقوع مشاجرة بين شقيقين، استخدمت خلالها أسلحة بيضاء نتيجة خلافات بينهما داخل المنطقة.

تدخل انتهى بكارثة

وخلال الأحداث، تصادف وجود المجني عليه ويدعى "حسن. أ" بمحيط المشاجرة، حيث حاول التدخل لاحتواء الموقف وفض النزاع، إلا أنه تعرض لطعنة نافذة عن طريق الخطأ في منطقة البطن، ما أسفر عن إصابته بنزيف حاد.

وفاة داخل المستشفى

جرى نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أطراف المشاجرة.

فيديو قد يعجبك



ميلانيا ترامب تنفي علاقتها بإبستين وتدعو إلى عقد جلسة استماع في الكونجرس
شئون عربية و دولية

ميلانيا ترامب تنفي علاقتها بإبستين وتدعو إلى عقد جلسة استماع في الكونجرس
لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
علاقات

لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
سؤال سري في "ندوة" يكشف واقعة هتك عرض "طالبة ثانوي" بالعمرانية ..ما القصة؟
حوادث وقضايا

سؤال سري في "ندوة" يكشف واقعة هتك عرض "طالبة ثانوي" بالعمرانية ..ما القصة؟
"سي بي إس": ترامب يوافق على شمول لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران
شئون عربية و دولية

"سي بي إس": ترامب يوافق على شمول لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران
"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
رياضة عربية وعالمية

"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل

