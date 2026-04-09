شهدت منطقة أرمنت الحيط التابعة لمركز أرمنت غرب محافظة الأقصر واقعة مأساوية، اليوم الخميس، بعدما لقي أحد المواطنين مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في البطن، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين شقيقين.

بلاغ بوقوع مشاجرة بين شقيقين

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الأقصر إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بوقوع مشاجرة بين شقيقين، استخدمت خلالها أسلحة بيضاء نتيجة خلافات بينهما داخل المنطقة.

تدخل انتهى بكارثة

وخلال الأحداث، تصادف وجود المجني عليه ويدعى "حسن. أ" بمحيط المشاجرة، حيث حاول التدخل لاحتواء الموقف وفض النزاع، إلا أنه تعرض لطعنة نافذة عن طريق الخطأ في منطقة البطن، ما أسفر عن إصابته بنزيف حاد.

وفاة داخل المستشفى

جرى نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أطراف المشاجرة.