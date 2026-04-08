إعلان

عم المتهم اكتشف الجريمة.. تفاصيل اتهام شاب بقتل والده وجدته بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

06:45 م 08/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحقيقات الأولية وإفادات أسرة ضحايا واقعة "سوق دربالة" بشرق الإسكندرية، عن تفاصيل جديدة حول هوية المتهم المشتبه به في إنهاء حياة والده وجدته، حيث تبين أنه يدعى "عبد الرحمن" (24 عامًا)،.

بلاغ الواقعة والإجراءات الأمنية

بدأت أحداث الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثماني رجل وسيدة داخل مسكنهما بمنطقة "سوق دربالة" فيكتوريا، بنطاق دائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وانتقلت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف فوريًا إلى الموقع، حيث تم فرض كردونًا أمنيًا لرفع البصمات ومعاينة مداخل الشقة وجمع الأدلة المادية.

إفادات الأسرة حول الدوافع

وأفاد شقيق الأب الضحية، في محضر التحقيقات، أن شقيقه البالغ من العمر 51 عامًا كان دائم الخلاف مع نجله (المتهم المشتبه به) بسبب محاولات الأب لتقويم سلوكه.

وأشار العم إلى وجود ادعاءات بتعاطي المتهم لموادٍ مخدرة أدت إلى تدهور علاقته بالأسرة والجيران وافتعاله مشكلاتٍ مستمرة.

كما أوضح أن شقيقه كان منفصلًا عن والدة المتهم منذ سنوات، وللضحية نجل آخر يبلغ من العمر 14 عامًا.

ملابسات الواقعة

ووفقًا للمعلومات التي أدلى بها أقارب الضحايا، فإن الجدة المتوفاة (71 عامًا) كانت تعاني من كسر في جسدها وكان من المقرر خضوعها لعملية جراحية اليوم الأربعاء. ورجحت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الابن ووالده مساء أمس، تطورت إلى اعتداء بسلاحٍ أبيض أسفر عن إصابة الأب في الرأس والقلب، كما طال الاعتداء الجدة مما أدى لوفاتهما، وهو ما اكتشفه العم صباح اليوم عند توجهه لزيارتهما.

الإجراءات القانونية

وجرى نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة دربالة مقتل أب وجدة الإسكندرية حوادث الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية النيابة العامة

إعلان

إعلان

