انقلبت سيارة نقل ثقيل بطريق الإسكندرية الصحراوي، اليوم الثلاثاء، بالقرب من منطقة العامرية غرب المدينة، وذلك دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل عند "كوبري الدوران" الواقع قبيل كوبري العامرية بنطاق دائرة قسم شرطة العامرية أول، فانتقلت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المكان لتأمين المارة، وباشر رجال الحماية المدنية تساندهم إدارة المرور أعمال رفع الشاحنة بواسطة المعدات الثقيلة لإزاحتها عن حرم الطريق، مع محاولات مكثفة لإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعيّة.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة انزلقت أثناء محاولة الدوران، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها للوقوف على الأسباب الفنية للحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.