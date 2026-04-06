عقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع المهندس مدحت يسري، العضو المنتدب لشركة إنتاج حمض الفوسفوريك التابعة لـشركة فوسفات مصر، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني المنفذ للمشروع القومي على أرض المحافظة.

تسريع وتيرة التنفيذ

وشهد اللقاء مناقشة آخر تطورات مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ودفع وتيرة الأعمال الإنشائية والميكانيكية للانتهاء من المشروع في موعده.

كما تم بحث تعظيم الاستفادة من الخبرات الصينية، ليس فقط في المجال الصناعي، بل أيضًا في دعم التحول التكنولوجي داخل المحافظة، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة في الصحراء الغربية.

دعم التعليم والتدريب التقني

وفي إطار التنمية الشاملة، جرى الاتفاق على دعم القطاع التعليمي من خلال إنشاء معامل تكنولوجية متطورة داخل المدارس، وتزويد المؤسسات التعليمية والمستشفيات بالأجهزة الحديثة.

كما تم التنسيق مع معهد لغات القوات المسلحة فرع الوادي الجديد، لتنظيم دورات تدريبية في اللغة الصينية، بهدف إعداد كوادر محلية قادرة على التعامل مع الشركاء الأجانب في المشروعات الكبرى.

دعم طبي وتنمية مستدامة

وأكدت المحافظ أهمية دعم المنشآت الطبية، مشيدة بالتعاون مع شركة فوسفات مصر، والذي لا يقتصر على الصناعة فقط، بل يمتد ليشمل التعليم والتدريب والخدمات الصحية، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وشددت على أن الدولة توفر كافة أوجه الدعم وتعمل على إزالة أي معوقات أمام هذا المشروع الاستراتيجي، نظرًا لدوره في دعم الاقتصاد القومي.

فوسفات أبو طرطور.. ثروة قومية

وتُعد منطقة هضبة أبو طرطور من أغنى مناطق العالم باحتياطيات الفوسفات، حيث تقدر بمليارات الأطنان، ما يجعلها ركيزة أساسية في خطط الدولة للتحول من تصدير الخام إلى تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة.

ويمثل التعاون مع الجانب الصيني نقلة نوعية في هذا القطاع، بفضل امتلاك الصين تقنيات متقدمة في إنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة، وهو ما يعزز مكانة مصر عالميًا في هذا المجال.