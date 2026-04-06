استقبلت محافظة أسوان الملك أحمد فؤاد الثاني ونجله الأمير محمد علي، خلال زيارة إلى معابد أبو سمبل، ضمن جولة سياحية شملت عددًا من المعالم الأثرية بالمحافظة.

وكان في استقبال الوفد كل من علي ياسين، رئيس مدينة أبو سمبل السياحية، وأحمد مسعود، مدير عام آثار أبو سمبل، حيث تفقدوا معبد معبد رمسيس الثاني، ومعبد معبد نفرتاري، وسط حالة من الإعجاب بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

هدايا تذكارية وتوقيع بسجل الزوار

وشهدت الزيارة تقديم عدد من الهدايا التذكارية للملك أحمد فؤاد الثاني، من بينها نموذج مصغر لمسجد مسجد محمد علي، وآخر لمعبد أبو سمبل، مقدمة من إحدى الشركات المتخصصة في النماذج الأثرية.

كما شملت الجولة زيارة مكتبة "كنوز"، حيث قام الملك ونجله بشراء عدد من المقتنيات والكتيبات التي تتناول تاريخ الحضارة المصرية، إلى جانب التوقيع في سجل كبار الزوار والضيوف.

استقبال رسمي بالمطار

وكان المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، قد استقبل الملك أحمد فؤاد الثاني والوفد المرافق له لدى وصولهم، موجّهًا الأجهزة التنفيذية وكافة الجهات المعنية بتقديم التيسيرات اللازمة لضمان نجاح الزيارة وخروجها بالشكل اللائق.

دفعة قوية لتنشيط السياحة

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم جهود الدولة لتنشيط السياحة، والترويج لما تمتلكه أسوان من مقومات سياحية وأثرية فريدة، تسهم في جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.



