إعلان

محافظ الأقصر يبحث مع نقيب المهندسين تعزيز التعاون لخدمة خطط التنمية

كتب : محمد محروس

03:00 م 06/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة- محافظ الأقصر، الدكتور مهندس محمد عبد الغني- نقيب مهندسي مصر، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر برئاسة المهندس أسعد مصطفى، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين النقابة والمحافظة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد عبد الغني حرص النقابة على توسيع مجالات التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يخدم المهندسين ويدعم جهود التنمية.

واستعرض نقيب المهندسين خطة النقابة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لأعضائها، إلى جانب طرح عدد من المقترحات المتعلقة بإنشاء مشروعات اجتماعية وخدمية وإسكانية في مراكز ومدن الأقصر، بهدف تقديم خدمات متكاملة للمهندسين.

ومن جانبه، رحب المهندس عبد المطلب عمارة- محافظ الأقصر، بنقيب مهندسي مصر، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم النقابات المهنية والتعاون معها، كما قدم التهنئة لنقيب المهندسين بمناسبة فوزه بثقة المهندسين.

وأشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به المهندسون في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على أرض الأقصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

إعلان

