إحالة أوراق متهم بالاعتداء على شاب واحتجازه في أسيوط إلى المفتي

كتب : محمود عجمي

12:41 م 06/04/2026

محكمة جنايات أسيوط

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط إحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليه، بعد اتهامه باستدراج شاب والاعتداء عليه تحت تهديد السلاح، وسرقة متعلقاته وإجباره على توقيع إيصالات أمانة واحتجازه داخل مسكنه بمركز البداري.

وحددت المحكمة اليوم الثاني من دور شهر يونيو المقبل موعدًا للنطق بالحكم.


صدر القرار برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

وتعود تفاصيل القضية رقم 16444 لسنة 2025 جنايات البداري، إلى تلقي مركز شرطة البداري بلاغًا من المجني عليه "مصطفى . ع . ك"، 18 عامًا، مقيم بمركز ديروط، اتهم فيه "ماهر . أ . م"، 51 عامًا، مقيم بمركز البداري.

وأوضح المجني عليه أنه أثناء عمله بإحدى الكافتيريات بديروط، تعرّف على المتهم الذي أوهمه بامتلاكه قاعة أفراح وعرض عليه فرصة عمل مقابل راتب شهري، فوافق على العرض.

وأضاف أنه توجه برفقة المتهم إلى مسكنه بدعوى الاتفاق على تفاصيل العمل، إلا أنه فوجئ بإشهار سلاح ناري "بندقية آلية" في وجهه، وتهديده لإجباره على التعدي عليه، فاضطر للامتثال تحت وطأة التهديد.

وأشار إلى أن المتهم استولى على هاتفه المحمول، وأجبره على توقيع إيصالات أمانة على بياض، ثم احتجزه داخل مسكنه حتى صباح اليوم التالي.


وأكدت تحريات النقيب علي أحمد طه معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري صحة الواقعة، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وذخائر، إضافة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه

