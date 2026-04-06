أعلنت نقابة المحامين الفرعية في كفر الشيخ، برئاسة حاتم درويش نقيب محامين كفر الشيخ، صدور بيان رسمي بشأن تلقي شكاوى من عدد من المحامين وبعض الدوائر القضائية، تتعلق بقيام بعض طلاب كليات الحقوق بانتحال صفة محامٍ أثناء تواجدهم داخل المحاكم.

وأوضح البيان أن النقابة رصدت بالفعل عددًا من الوقائع داخل قاعات المحاكم، حيث تم ضبط حالات انتحال صفة، وجرى تحرير محاضر رسمية بحق المخالفين، نظرًا لارتكابهم أفعالًا يعاقب عليها القانون. وأشار إلى أنه تم احتواء بعض هذه الوقائع بالتنسيق مع الجهات المختصة، مراعاةً لمستقبل الطلاب.

قرارات تنظيمية لمواجهة الظاهرة

وفي ضوء تزايد أعداد المحامين وضيق غرف المحامين داخل المحاكم، عرضت النقابة الأمر على مجلسها، الذي انتهى إلى اتخاذ مجموعة من القرارات التنظيمية الحاسمة لضبط الأوضاع داخل المحاكم.

وشملت هذه الإجراءات إلزام المحامين بإخطار النقابة ببيانات طلاب كليات الحقوق المترددين عليهم، على أن تتضمن هذه البيانات الاسم وصورة كارنيه الكلية وبطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف والعنوان، بالإضافة إلى بيانات العاملين في السكرتارية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإعلان.

حظر دخول غير المحامين لغرفهم

كما قررت النقابة حظر دخول غرف المحامين بجميع محاكم محافظة كفر الشيخ لغير المقيدين بالنقابة، مع تكليف معاوني النقابة بمتابعة تنفيذ القرار بشكل دقيق، والتنبيه عليهم بمساءلتهم إداريًا في حال حدوث أي مخالفة.

وفي ختام بيانها، ناشدت النقابة أعضاء الجمعية العمومية التعاون الكامل في تنفيذ هذه القرارات، مؤكدة أن الهدف منها الحفاظ على هيبة مهنة المحاماة وصون مكانتها، ومنع أي ممارسات تسيء إليها داخل ساحات القضاء.