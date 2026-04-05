وصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى مسجد الشهيد بقرية دنديط مركز ميت غمر، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان المهندس حسام صادق، الذي استشهد إثر تعرضه لشظايا نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية لصاروخ في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور السعيد أحمد، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة المركز.

توافد الأهالي وأقارب الشهيد

توافد المئات من أهالي القرية لأداء صلاة العشاء داخل المسجد، فيما وصل آخرون من أقارب الشهيد في انتظار وصول الجثمان قادمًا من مطار القاهرة الدولي على متن الطائرة القادمة من أبوظبي.

استقبال جثمان المهندس حسام صادق

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جثمان الشهيد فور وصوله إلى قرية البضائع بمطار القاهرة، وقدم العزاء لأسرة الفقيد.

نعي وزارة البترول وحرصها على دعم الأسرة

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانًا نعت فيه الفقيد، مؤكدة أن قطاع البترول فقد أحد أبنائه البررة، وأن الراحل كان نموذجًا للالتزام والانضباط، وترك بصمة واضحة خلال مسيرته المهنية التي اتسمت بالإخلاص والتفاني في العمل.

وأكد وزير البترول تقديم كافة أوجه الدعم لأسرة المهندس حسام صادق في هذا المصاب الأليم، مشددًا على أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين يضحون في سبيل أداء واجبهم.