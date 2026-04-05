جريمة ثأر.. السجن المؤبد لـ7 متهمين بقتل مدير مدرسة وموظف بأسيوط

كتب : محمود عجمي

07:57 م 05/04/2026

محكمة أسيوط

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد على سبعة متهمين بعد إدانتهم بقتل مدير مدرسة وموظف وإصابة آخرين، ضمن خصومة ثأرية بقرية العقال البحري التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

بداية الواقعة

تعود وقائع القضية رقم 4967 لسنة 2024 جنايات البداري إلى تلقي مركز شرطة البداري بلاغًا يفيد بسماع أعيرة نارية في محيط مدرسة العقال البحري الثانوية، ووقوع قتلى ومصابين.

ضحايا الحادث

أسفرت الواقعة عن مقتل أيمن م. د، 55 عامًا، مدير المدرسة الثانوية من عائلة "الديابة"، وأسامة أ. ع، 48 عامًا، موظف بالإدارة الصحية بالبداري من عائلة "الحضايرة".
كما أصيب دياب م. أ، 37 عامًا، سائق توك توك من عائلة "الديابة"، ومنتصر م. أ، 50 عامًا، مدرس بالمدرسة الثانوية ومنتمي لعائلة "الضحيان".

تحريات المباحث

كشفت التحريات أن المتهمين هم: عبد الرحيم ح. ع، عمر ص. أ، محمد أ. أ، أحمد ع. إ، عبد الجواد ع. ط، محمد أ. أ، وعمرو ص. م، جميعهم من عائلة "الحمايات".
وأكدت التحريات أن الجريمة جاءت بدافع الثأر على خلفية خصومة تعود إلى 30 يوليو 2021، أسفرت عن مقتل نجل المتهم الأول.

تنفيذ الجريمة

خطط المتهمون لاستهداف المجني عليه الأول والمصاب الأول، وأعدوا أسلحة نارية، وتربصوا بالمجني عليه أثناء توجهه إلى عمله في مركبة "توك توك" بصحبة المصاب الثالث، وعند وصولهم لمحيط مجمع مدارس العقال البحري، أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل المجني عليهما الأول والثاني وإصابة الآخرين.

