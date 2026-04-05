بالصور- أسراب الطيور المهاجرة تنفذ حركات بهلوانية في سماء سيناء

كتب : رضا السيد

11:44 ص 05/04/2026 تعديل في 11:44 ص
    الطيور تحلق في السماء
    حركات بهلوانية
    حركات الطيور
    طيور مهاجرة
    طيور مهاجرة
    حركات الطيور
    حركات بهلوانية
    الطيور تحلق في السماء
    الطيور المهاجرة

ظهرت أسراب الطيور المهاجرة في سماء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وهي تنفذ حركات استعراضية نالت إعجاب المواطنين.

طيور اللقلق الأبيض

وظهرت أسراب طيور اللقلق الأبيض القادمة من جنوب أفريقيا في موسم عودتها إلى بلادها في دول أوروبا بعد الهجرة بأعداد كبيرة من شدة برودة الطقس خلال فصل الشتاء، والتي اعتادت على المرور. بشبه جزيرة سيناء خلال رحلتي الهجرة والعودة، لتنل قسط من الراحة يستغرق عدة أيام.

فرحة المواطنين بأسراب الطيور

وأعرب مواطنو مدينة طور سيناء عن فرحتهم، بالمشهد الرائع للطيور وهي تقوم بحركات استعراضية في السماء بالقرب من منطقة حمام موسى، كونها اعتادت على الاسترخاء فيها خلال رحلتي الهجرة والعودة، وتناول الماء والغذاء.

محطات لاستراحة الطيور المهاجرة بجنوب سيناء

و قال الدكتور ياسر عوض الله، الخبير البيئي في محميات جنوب سيناء، إن جنوب سيناء يوجد بها محطات عدة للطيور المهاجرة تستريح فيها خلال رحلتها سواء هجرتها إلى جنوب أفريقيا ، أو عودتها إلى بلادها في أوروبا، ومنها أماكن بحيرات الأكسدة خاصة بمدينة شرم الشيخ، ومحمية رأس محمد، ومحمية سانت كاترين، وبعض المناطق التي تتوافر فيها المياه والغذاء بمدن الطور ودهب ونويبع وطابا.

مراقبة الطيور خلال تواجدها بالمحافظة

وأكد الخبير البيئي في تصريح اليوم، أن الجهات المعنية بجنوب سيناء تحرص على مراقبة هذه الطيور، وتوفير كافة سبل الدعم لمساعدتها على استكمال رحلتها، مشيرا إلى أن هذه الطيور بدأت في رحلة عودتها إلى بلادها بعد بدء الطقس في الدفء بها، وانتهاء الموسم الشتوي الذي يتميز بشدة البرودة في الدول الأوروبية.

احساس الطيور بالأمن والأمان

وأشار إلى أن الحركات البهلوانية و الاستعراضية التي تقوم بها الطيور المهاجرة في السماء دليل على احساسها بالأمن في المنطقة، وأنها تستمتع خلال فترة الراحة، إضافة إلى توافر الطعام والماء، وهذا يؤكد أن جنوب سيناء ملاذ أمن للطيور المهاجرة.

وعي المواطنين

وأوضح عدد من المواطنين في جنوب سيناء أنهم لديهم الوعي الكافي بأهمية الحفاظ على الطيور المهاجرة وعدم اصطيادها أو تعقبها كما كان يحدث من قبل، وهذه السلوكيات الإيجابية لها مردودا كبيرا لدى إحساس الطيور بالأمان خلال فترة تواجدها على أرض سيناء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء الطيور المهاجرة اللقلق الأبيض

