وجّهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة عقارين بهما تصدعات بشارع المشير المتفرع من شارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور، في إطار الحرص على سلامة المواطنين وسرعة التعامل مع البلاغات الخاصة بالمنشآت.

فحص شامل لتحديد أسباب التصدعات

وانتقلت لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع لجنة من كلية الهندسة، إلى موقع العقارين، حيث تبين أن أحدهما مكون من أرضي و8 أدوار، والآخر من أرضي و10 أدوار، وبدأت أعمال المعاينة الميدانية والفحص الظاهري لتقييم الحالة الإنشائية بدقة.

واستهدفت المعاينة تحديد أسباب التصدعات ومدى تأثيرها على سلامة السكان والعقارات المجاورة، مع فحص العوامل المؤثرة، ومنها المواد الإنشائية المستخدمة، وحالة الصيانة، والتأثيرات البيئية المحتملة، لإعداد تقرير شامل يحدد مستوى الخطورة.

إخلاء السكان كإجراء احترازي

وشملت الإجراءات إخلاء العقارين من السكان دون المنقولات، كإجراء احترازي لحين الانتهاء من الفحص والتأكد من سلامة المباني وصلاحيتها.

تقرير فني مرتقب لحسم مصير العقارين

وتواصل اللجان أعمالها لإعداد تقرير فني مفصل يتضمن التوصيات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية حيال العقارين، مع تنفيذ التوصيات فور صدورها، لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات.