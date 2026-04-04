أزالت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت ، حالة بناء مخالف في المهد على أرض زراعية بنطاق قرية بولاق، وذلك في تحرك سريع استهدف حماية الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات جديدة عليها، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد، بشأن التصدي الحاسم لمخالفات البناء وصون مقدرات الدولة.

منظومة المتغيرات تكشف التعدي

وجاءت الواقعة بعد رصدها عبر منظومة المتغيرات، التي أتاحت متابعة التغيرات الواقعة على الأرض بصورة دقيقة، قبل انتقال الجهات المختصة إلى موقع البلاغ وإجراء المعاينة الميدانية اللازمة.

وأسفرت المعاينة عن ثبوت الشروع في البناء المخالف من دون الحصول على التراخيص القانونية، بما يعد اعتداءً صريحًا على الأراضي الزراعية داخل نطاق مركز الخارجة.

وتُعد منظومة المتغيرات إحدى الأدوات الحكومية الحديثة التي تعتمد على صور الأقمار الصناعية والخرائط المكانية الموحدة لرصد التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بما يسرّع التدخل الميداني واتخاذ القرار التنفيذي.

إزالة كلية وإجراءات قانونية

وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مع تنفيذ الإزالة الكلية لحالة البناء المخالف في المهد، بمعرفة المواطن وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن وقف المخالفة قبل تطورها إلى أمر واقع يصعب التعامل معه لاحقًا.

وأكدت رئاسة مركز الخارجة أن حملات الرصد ستتواصل بصورة مستمرة داخل القرى والأحياء، خصوصًا في المناطق الزراعية التي تشهد محاولات متكررة للتعدي.

وشددت محافظة الوادي الجديد على استمرار جهودها في إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع عدم التهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة. كما ناشدت المواطنين الالتزام بالاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم الشروع في أي أعمال غير مرخصة داخل مركز الخارجة أو غيره من مراكز الوادي الجديد، تجنبًا للمساءلة القانونية الفورية.