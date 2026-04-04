تعليم أسيوط يعلن جاهزية المدارس لعودة الطلاب غدًا

كتب : محمود عجمي

12:40 م 04/04/2026
    تعليم أسيوط يعلن جاهزية المدارس بعد إزالة آثار العواصف (1)
    تعليم أسيوط يعلن جاهزية المدارس بعد إزالة آثار العواصف (4)
    تعليم أسيوط يعلن جاهزية المدارس بعد إزالة آثار العواصف (5)
    تعليم أسيوط يعلن جاهزية المدارس بعد إزالة آثار العواصف (2)
    تعليم أسيوط يعلن جاهزية المدارس بعد إزالة آثار العواصف (6)
    تعليم أسيوط يعلن جاهزية المدارس بعد إزالة آثار العواصف (7)
    تعليم أسيوط يعلن جاهزية المدارس بعد إزالة آثار العواصف (9)
    تعليم أسيوط يعلن جاهزية المدارس بعد إزالة آثار العواصف (10)
    تعليم أسيوط يعلن جاهزية المدارس بعد إزالة آثار العواصف (8)
    تعليم أسيوط يعلن جاهزية المدارس بعد إزالة آثار العواصف (11)
    تعليم أسيوط يعلن جاهزية المدارس بعد إزالة آثار العواصف (3)

أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، تكثيف الجهود داخل الإدارات التعليمية والمدارس لاستكمال أعمال رفع آثار العواصف الترابية والأمطار، وضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب غدًا الأحد، وذلك عقب موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط.

متابعة ميدانية مستمرة لرفع آثار العواصف

وأشار وكيل الوزارة — في بيان صادر عن المركز الإعلامي للمديرية — إلى متابعته المستمرة لعمليات رفع وإزالة آثار العواصف من المدارس، مؤكدًا أنه أصدر توجيهات لجميع مديري الإدارات التعليمية ووكلائها ومسؤولي التعليم في مختلف المراحل، إضافة إلى مسؤولي إدارة الأزمات والمتابعة الميدانية، بتكثيف الجولات على المدارس ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثار الرياح والأمطار داخل المنشآت التعليمية.

مراجعة المنشآت التعليمية لضمان سلامتها

وشدد على ضرورة التأكد من سلامة المباني المدرسية ومراجعة أدوات ومهمات الإغاثة ومواجهة الأزمات، لضمان بيئة مدرسية آمنة للطلاب والعاملين، مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة تحسبًا لأي طارئ.

كما أوضح دسوقي أهمية جاهزية المدارس قبل بدء اليوم الدراسي، مؤكدًا التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والأحياء لرفع الإشغالات من الشوارع المؤدية إلى المدارس والمناطق المحيطة بها، بما يسهم في تسهيل حركة الطلاب والمعلمين وتوفير بيئة آمنة.

تجهيز الفصول والمعامل قبل استقبال الطلاب

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى التشديد على سرعة تجهيز الفصول والمعامل وغرف الأنشطة والملاعب، لضمان جاهزية العملية التعليمية بشكل كامل قبل استقبال الطلاب غدًا، حرصًا على انتظام الدراسة في جميع المراحل التعليمية وتوفير بيئة جاذبة وآمنة.

شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
شئون عربية و دولية

شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
زووم

شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق