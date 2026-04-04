إعلان

كشفتها الجمارك.. تفاصيل تهريب أدوية في حقائب المعتمرين بمطار الإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:15 م 04/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إحباط تهريب أدوية بشرية بمطار الإسكندرية (2)
  • عرض 10 صورة
    إحباط تهريب أدوية بشرية بمطار الإسكندرية (3)
  • عرض 10 صورة
    إحباط تهريب أدوية بشرية بمطار الإسكندرية (4)
  • عرض 10 صورة
    إحباط تهريب أدوية بشرية بمطار الإسكندرية (7)
  • عرض 10 صورة
    إحباط تهريب أدوية بشرية بمطار الإسكندرية (6)
  • عرض 10 صورة
    إحباط تهريب أدوية بشرية بمطار الإسكندرية (5)
  • عرض 10 صورة
    إحباط تهريب أدوية بشرية بمطار الإسكندرية (8)
  • عرض 10 صورة
    إحباط تهريب أدوية بشرية بمطار الإسكندرية (10)
  • عرض 10 صورة
    إحباط تهريب أدوية بشرية بمطار الإسكندرية (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحبطت سلطات جمارك مطار الإسكندرية الدولي محاولتي تهريب أدوية بشرية تقدر عنها تعويضات بقيمة 891 ألف و622 جنيه بحوزة عدد من الركاب القادمين من المملكة العربية السعودية، وذلك بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والاستيراد والتصدير والجمارك.

اشتباه الجمارك في حقائب المعتمرين

والبداية، عندما اشتبه رجال الجمارك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة طيران العربية، في 8 راكبات قادمات من السعودية، حيث تلاحظ حيازتهن لكميات من الأدوية المتكررة معهن .

مشرف الرحلة استغل العمرة

وبسؤالهن، أكدوا أن تلك الأدوية تخص الراكب "ج.هـ.م" مشرف رحلة العمرة الخاص بهن، وأنه قام بتسليمها لهن خارج البلاد بحجة توصيلها إلى إحدى الجمعيات الخيرية داخل مصر، على أن يتسلمها منهن عقب الخروج من الدائرة الجمركية.

فيما تبين من تمرير الأمتعة الخاصة بهن على جهاز الفحص بالأشعة، صحة الإشتباه في عدد 8 حقائب لوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة متكررة، وبتفتيشها عثر على 165 عبوة دواء بشري متنوعة، تقدر عنها تعويضات بإجمالي 262 ألف و422 جنيه .

ضبط محاولة ثانية لتهريب أدوية

بينما نجحت الجمارك في إحباط محاولة تهريب مماثلة إذ استغل مشرف رحلة أخرى قادمة من جدة عدد من المعتمرين، لتهريب 164 عبوة دواء بشري متنوعة داخل 12 حقيبة تقُدرت عنها تعويضات بمبلغ 629 ألف و200 جنيه .

قرر جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 1 و 2 لسنة 2026، فيما تم تحريز المضبوطات وإيداعها بمخزن الوديعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

