صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، على قرار فصل طالب بالصف الثاني الثانوي لمدة عام دراسي كامل، وذلك على خلفية واقعة اعتدائه على أحد المعلمين داخل مدرسة تابعة لإدارة الزهور التعليمية.

تفاصيل الواقعة

ويأتي القرار عقب مذكرة رسمية مقدمة من مديرية التربية والتعليم، تضمنت تفاصيل الواقعة التي أسفرت عن إصابة المعلم، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

توصيات لجنة الحماية المدرسية

واستند المحافظ في قراره إلى ما انتهت إليه لجنة الحماية المدرسية بالإدارة التعليمية، والتي اعتبرت الواقعة مخالفة جسيمة للوائح الانضباط المدرسي، تستوجب توقيع أقصى العقوبات المقررة.

الحفاظ على هيبة المعلم

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على هيبة المعلم والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، مشددًا على عدم التهاون مع أي سلوكيات خارجة عن القيم التربوية.